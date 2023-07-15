Участники митинга в Ереване потребовали продолжения миссии Красного Креста в Карабахе

15 июля 2023, 08:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Еревана провели около офиса Красного Креста акцию, на которой потребовали продолжить оказание гуманитарной помощи Нагорному Карабаху. Они также призвали международное сообщество и международные организации не допустить гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе и принять срочные меры для разблокировки Лачинского коридора.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июля в Степанакерте прошла многотысячная акция протеста, участники которой обратились к международному сообществу с призывом отреагировать на то, что Азербайджан посредством блокады нарушает права жителей Нагорного Карабаха. Участники митинга также обратились к Красному Кресту и миротворцам, с требованием принять меры для разблокировки Лачинского коридора.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин" назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары. В Красном Кресте заявили, что водители, на машинах которых были размещены его эмблемы, пытались провезти товары без ведома организации. Сегодня стало известно, что власти Азербайджана готовы возобновить пропуск машин Красного Креста через КПП "Лачин".

14 июля в Ереване активисты провели около офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК) акцию с требованием, чтобы организация продолжила миссию в Нагорном Карабахе. Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Не будьте равнодушными: призывы не кормят и не лечат!", "МККК, вы не азербайджанская организация, а международная и независимая", "Азербайджанская повестка не должна быть вашим путеводителем", "Мама, береги себя!" и другие.

Организаторы акции в своем выступлении отметили, что акция организована возле офиса Красного Креста, поскольку эта международная организация открылась в Армении именно в связи с карабахским конфликтом, а на сегодня приостановила оказывать гуманитарную помощь его жителям, передал корреспондент "Кавказского узла".

Также они потребовали, чтобы штаб-квартира Красного Креста в Женеве зафиксировала нарушение Женевской конвенции и запротоколировала тяжелую гуманитарную обстановку в Нагорном Карабахе. Что его жители лишены как продуктов питания, так и всех предметов первой необходимости и условий, "не говоря о таких правах, как права на достойную жизнь, на образование, медицину, передвижение".

"Я родилась и выросла в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), но сейчас живу в Ереване. Мой сын носит имя моего отца, которого не видел. То, что происходит сегодня в Арцахе – это геноцид. Очень скоро детям нечего будет кушать, и ответственность за это в какой-то степени будет лежать и на МККК. Мы не можем сидеть и смотреть, как наши близкие в Арцахе умирают", – отметила в своем выступлении одна из организаторов акции Алвард Закарян, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджан все время досматривает машины Красного Креста, хотя нигде в мире машины гуманитарных миссий не проверяются, добавила она. Закарян призвала Красный Крест вернуться к своей миссии и не оставлять жителей Нагорного Карабаха хотя бы без лекарств.

Участник акции Сасун Габриелян рассказал, что остался в Ереване из-за блокады Нагорного Карабаха, и теперь не может вернуться к себе домой.

"Сегодня, несмотря на невозможность вернуться на родину, самой главной проблемой является то, что около 120 тысяч человек в Арцахе находится в условиях голода. Наше правительство бьет тревогу, что запасы продовольствия очень скоро закончатся, люди начнут серьезно голодать", – сказал Габриелян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что ситуация критическая, и Красный Крест должен реагировать. "В магазинах нет продуктов, беременные женщины, дети недоедают, это преступление против человечности", – подчеркнул Габриелян.

Только у Красного Креста есть доступ ко всем сторонам конфликтов во всем мире, поэтому решение организаторов провести акцию около офиса этой организации верное, считает ее участница Маро Аладжян.

Красный Крест давно мог бы забить тревогу на уровне правительств разных стран, ООН и других международных структур, добавила она.

"Правда, мне сложно поверить в то, что наша акция что-то серьезно может изменить, но в то же время это не значит, что мы ничего не должны пытаться сделать. Надо сделать все, что в наших силах, независимо от результатов. Легче всего сидеть и говорить, что от нас ничего не зависит. Нужно стучаться и возможно нам отворят дверь", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Аладжян добавила, что сама намерена организовывать акции протеста и в других местах – у здания правительства Армении, у посольства России, и офиса ООН. По ее мнению, если от этих акций и не будет практической пользы, она будет психологическая. "Наши соотечественники в Арцахе будут знать, что они не одни, и что они не брошены", – пояснила она.

Ситуация в Нагорном Карабахе, по мнению участницы акции Ануш Атаджанян, беспрецедентная. По ее словам, в настоящий момент Нагорный Карабах не находится в активных боевых действиях, но 120 тысяч человек в заложниках, а мир на это молчит.

"Мир молчит, закрыв глаза на ситуацию, которая может обернуться очень трагично. Однажды, промолчав, мир упустил возможность оставаться верным своим принципам, законам, международному праву. 100 лет назад мир, замолчав, позволил, чтобы полтора миллиона армян стали жертвами геноцида. Сейчас в Арцахе ситуация еще более сложная, потому что он окружен со всех сторон, а политическая ситуация великих держав не дает нам возможности отстоять свое право на жизнь", – сказала Атаджанян корреспонденту "Кавказского узла".

Она призвала мировое сообщество не допустить очередной роковой ошибки. По ее словам, права граждан Нагорного Карабаха нарушены по всем статьям международного права.

"Права на передвижение – я не могу поехать на свою родину, к своей семье. Вчера моя 86-летняя бабушка в Арцахе в разговоре со мной говорит, что откажется от ужина и отдаст своему правнуку", – поделилась Атаджанян.

Она добавила, что международное сообщество может повлиять на ситуацию. "Чем отличается арцахский народ? Почему арцахский ребенок лишен тех прав, которые имеют дети других стран?" – задалась вопросом участница акции протеста.

Она призвала международное сообщество следовать своим принципам, относиться равно к жителям всех стран, принять меры для открытия Бердзорского (Лачинского) коридора, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

Организаторы акции подчеркнули, их протест не завершится митингом перед офисом Красного Креста. Они заявили, что будет проводить акции и в других местах, и до тех пор, пока каждая организация не начнет реально исполнять свою миссию.

Напомним, жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводили в Лачинском коридоре акцию, пропуская только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.