13 июля 2023, 03:54

Ларисе Барагуновой отказано в переводе под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд отказался смягчить меру пресечения арестованной активистке из Тырныауза, главе организации "Профсоюз "Союз ССР" Ларисе Барагуновой. 

"Кавказский узел" писал, что руководитель организации "Профсоюз "Союз ССР" Лариса Барагунова, ранее пожаловавшаяся на обыск в своей квартире, 17 марта была арестована на два месяца. Барагуновой вменяется нападение на полицейского во время обыска, рассказали ее соратники. 11 мая стало известно, что суд Эльбрусский районный суд продлил срок ее ареста на полгода.

Эльбрусский районный суд отверг доводы защиты о тяжелом состоянии здоровья Ларисы Барагуновой и отказался перевести ее под домашний арест, сообщило 12 июля издание "Кавказ.Реалии".

"Она похудела, но очень хорошо держит себя в руках. Вообще, боевая женщина, сильная, но в одном из судебных заседаний она участвовала дистанционно по видеосвязи из больницы ФСИН", - цитирует издание слова знакомой Барагуновой Ирины Ворожбенко.

Доводы защиты в пользу смягчения меры пресечения Барагуновой изложены в апелляционной жалобе на решение о продлении ареста пенсионерке. Адвокат указывал, что Лариса Барагунова страдает сахарным диабетом, а ее дочь имеет тяжелую инвалидность и нуждается в уходе матери. Кроме того, защита заявила о ряде нарушений в ходе процесса и о признаках фальсификации обвинения против Барагуновой.

"События преступления, инкриминируемые Барагуновой, происходили 7 марта 2023 года, до 13 марта 2023 года Барагунова Л.А. исправно являлась по вызову следователя, давала объяснения, предоставляя следствию доказательства своей невиновности, указывала на необходимость допроса свидетелей защиты", - говорится, в частности, в жалобе, опубликованной на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии. Эту жалобу суд рассмотрел в начале июня и пришел к выводу, что Барагунова должна оставаться под стражей как минимум до 23 октября 2023 года.

Филиал общественной организации "Профсоюз "Союз ССР", по словам самой Барагуновой, был создан ею в Тырныаузе в 2019 году для защиты прав граждан, в налоговых органах организацию она не регистрировала. В организации состоят около 100 местных жителей; Барагунова утверждает, что 95 человек выдали ей нотариально заверенные доверенности на представления их интересов в судах и органах власти. Доверенности, другие документы объединения и компьютер изъяли у Барагуновой во время обыска.

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. Одна из таких организаций, "Граждане СССР", ранее была признана экстремистской и запрещена на территории России. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в названиях объединений присутствует эта аббревиатура.

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Примечание:

"Двоих жителей Нальчика освободили после пяти суток ареста", "Жительница Кабардино-Балкарии получила 10,5 года за помощь сирийским боевикам", "Две жительницы Тырныауза пожаловались на обыски по делу об экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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