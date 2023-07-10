10 июля 2023, 18:31

Мобилизованный из Калмыкии осужден за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Буденновске признал тяжким преступлением то, что Александр Минеев покинул воинскую часть более, чем на месяц, но учел его желание участвовать в военной операции и назначил ему 5,5 года условно.

Уроженец Калмыкии Александр Минеев признан виновным в самовольном оставлении части во время боевых действий, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора Буденновского гарнизонного военный суд, Минеев покинул суд 26 ноября 2022 года и уехал в Элисту. 30 декабря 2022 года явился в военный комиссариат. В суде Минеев признал вину и раскаялся, пояснив, что хотел побыть со со своим единственным родственником - младшим братом. Минеев заявил, что "желает продолжить военную службу и принять участие в специальной военной операции

Суд заключил, что преступление Минеева относится к тяжким, однако с учетом добровольного признания и желания продолжить службу "в том числе в особых условиях", а также "ходатайства командования воинской части о назначении наказания, позволяющего участвовать в специальной военной операции" суд приговорил его к 5,5 года условно  и двум годам испытательного срока. 

"Кавказский узел" также писал, что мобилизованный из Калмыкии Игорь Санджиев, бежавший из военной части, подал заявление о предоставлении защиты в Казахстане. Он оспаривает отказ в предоставлении убежища.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военный из Калмыкии убит на Украине", "Многодетный отец из Калмыкии обжаловал в суде отправку на спецоперацию", "Уклонение от армии обошлось жителю Ставрополья в 80 тысяч рублей".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 июля 2023, 17:40

10 июля 2023, 16:47

10 июля 2023, 15:49

10 июля 2023, 15:00

  • Коллеги Гаджиева провели пикеты в Махачкале

    Два одиночных пикета в поддержку арестованного журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в центре Махачкалы журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

10 июля 2023, 14:02

  • Число эвакуированных жителей Сочи достигло 240

    Во временные пункты размещения в Сочи эвакуированы 240 местных жителей, дома которых были подтоплены в результате непогоды. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, к устранению последствий непогоды привлечены волонтеры.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи