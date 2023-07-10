Мобилизованный из Калмыкии осужден за уклонение от службы

10 июля 2023, 18:31

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Суд в Буденновске признал тяжким преступлением то, что Александр Минеев покинул воинскую часть более, чем на месяц, но учел его желание участвовать в военной операции и назначил ему 5,5 года условно.

Уроженец Калмыкии Александр Минеев признан виновным в самовольном оставлении части во время боевых действий, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора Буденновского гарнизонного военный суд, Минеев покинул суд 26 ноября 2022 года и уехал в Элисту. 30 декабря 2022 года явился в военный комиссариат. В суде Минеев признал вину и раскаялся, пояснив, что хотел побыть со со своим единственным родственником - младшим братом. Минеев заявил, что "желает продолжить военную службу и принять участие в специальной военной операции

Суд заключил, что преступление Минеева относится к тяжким, однако с учетом добровольного признания и желания продолжить службу "в том числе в особых условиях", а также "ходатайства командования воинской части о назначении наказания, позволяющего участвовать в специальной военной операции" суд приговорил его к 5,5 года условно и двум годам испытательного срока.

"Кавказский узел" также писал, что мобилизованный из Калмыкии Игорь Санджиев, бежавший из военной части, подал заявление о предоставлении защиты в Казахстане. Он оспаривает отказ в предоставлении убежища.

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