Суд вернул в полицию протокол на краснодарца Ярулина о дискредитации армии

10 июля 2023, 04:49

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Из-за выявленных процессуальных нарушений суд в Мостовском районе вернул в полицию административное дело Михаила Ярулина о дискредитации российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, обратили внимание юристы.

Мостовской районный суд Краснодарского края отказался рассматривать административное дело о дискредитации российской армии в отношении Михаила Ярулина и вернул его в полицию, пишет 9 июля "Кавказ.Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что дело возвращено в полицию из-за допущенных процессуальных нарушений.

"Кавказский узел" также писал, что 9 июля стало известно о том, что суд в Краснодаре дважды оштрафовал местного жителя Георгия Белика за публикации в соцсетях.

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