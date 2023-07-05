Суд освободил адвоката Белхароевых

05 июля 2023, 15:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Адвокат из Чечни Тимур Идалов, представлявший в частности интересы Белхароевых, освобожден судом в Москве по делу об угрозе прокурору, рассказал его защитник. Идалову запрещено пользоваться интернетом и телефоном, сообщили его родные.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Москве был задержан, а затем арестован до 10 июня адвокат Тимур Идалов. Он подозревается в угрозе насилием представителю власти во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ), 5 июня суд продлил срок ареста Идалова на три месяца.

По версии следствия, 3 октября 2022 года адвокат, находясь в зале суда, высказал "угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя". Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца". "У него в зале суда состоялась заурядная перепалка с государственным обвинителем, а теперь, спустя полгода, произнесенную им тогда реплику решили квалифицировать как угрозу", - сказал Мурад Мусаев. По его словам, обращаясь к прокурору, Тимур Идалов всего лишь сказал: "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли".

Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Тимура Идалова и изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий по делу об угрозе гособвинителю, сообщило сегодня BFM со ссылкой натпресс-службу суда.

Идалову нельзя пользоваться телефоном и интернетом, сообщила его семья на странице адвоката в Facebook*.

В июне следствие изменило квалификацию по делу Идалова: вместо угрозы насилием представителю власти (часть 1 статьи 318) ему предъявили по статье об угрозе убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи УК РФ), рассказал защитник Идалова Хамзат Шаро. По его словам, эта статья относится к категории небольшой тяжести, максимальное наказание не может превышать двух лет лишения свободы и суд не вправе отправлять обвиняемого по этой статье в СИЗО, сообщила сегодня "Адвокатская улица"*.

Тимур Идалов работает в коллегии адвокатов Чеченской республики "Низам", следует из информации на сайте адвокатской палаты Чечни.

Напомним, Тимур Идалов представляет интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены. в июне в сети появилась видеозапись, на которой Курейш Картоев признался в убийстве главы республиканского ЦПЭ, объяснив его кровной местью, и заявил, что подсудимые по этому делу невиновны.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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