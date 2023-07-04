Прокуратура заинтересовалась причинами затора перед Крымским мостом

04 июля 2023, 12:24

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Прокуратура Кубани решила проверить организации, ответственные за пропуск машин через Крымский мост, перед которым образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 июля перед Крымским мостом со стороны Кубани образовался большой автомобильный затор. 2 июля жители Краснодара, которые ездили в Крым, рассказали, люди в этой пробке страдают от жары и жажды, и что некоторым потребовалась помощь врачей. 3 июля длина пробки составила шесть километров. 3 июля власти Краснодарского края сообщили, что длина автомобильного затора перед Крымским мостом со стороны Темрюкского района увеличилась до 13 километров.

Прокуратура Краснодарского края проверит организации, ответственные за пропуск машин через Крымский мост со стороны Кубани, сообщило ведомство.

"По фактам нарушений законодательства в отношении ответственных организаций, ненадлежащего обеспечения безопасности и охраны транспортного перехода через Керченский пролив органами прокуратуры края в настоящее время проводится проверка", - сказано в сообщении, опубликованном 3 июля на сайте региональной прокуратуры.

На место для выяснения причин затора выезжал зампрокурора края Павел Гвоздев. Для ожидающих в очереди организованы пункты раздачи питьевой воды, установлены дополнительные биотуалеты, обеспечено дежурство бригады скорой медицинской помощи, говорится в сообщении.

В управлении ведомственной охраны Минтранса России заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

На сегодня пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до четырех километров, время ожидания в ней уменьшилось до двух часов, пишет со ссылкой на министра транспорта Крыма Николая Лукашенко "Интерфакс".

Лукашенко добавил, что очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова составляет 100 метров, а время ожидания досмотра - 10 минут.