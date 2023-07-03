Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров

03 июля 2023, 10:47

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Длина автомобильного затора перед Крымским мостом со стороны Темрюкского района увеличилась до 13 километров, сообщили власти Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 июля перед Крымским мостом со стороны Кубани образовался большой автомобильный затор. 2 июля жители Краснодара, которые ездили в Крым, рассказали, люди в этой пробке страдают от жары и жажды, и что некоторым потребовалась помощь врачей. 3 июля длина пробки составила шесть километров.

Длина автомобильного затора на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района составляет около 13 километров, сообщил сегодня в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

"Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду (за сутки раздали более 5 тонн воды). Также на подъезде к мосту выставили биотуалеты", – сказано в сообщении.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение по нему возобновилось.

На следующий день после взрыва на Крымском мосту, 9 октября 2022 года, возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

Керченская паромная переправа до открытия Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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