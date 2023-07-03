Пробка перед Крымским мостом составила 6 километров

03 июля 2023, 00:21

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Днем 2 июля пробка перед мостом достигала 8 километров, но вечером сократилась до 6 километров.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июля пятикилометровая пробка образовалась перед Крымским мостом на Кубани. Люди стоят в ней по несколько часов, они страдают от сильной жары и жажды, и некоторым потребовалась помощь врачей, рассказали туристы. Проблемы с проездом на Крымский мост на Кубани связаны с большим числом машин и досмотром багажа, заявил Минтранс. Ведомство рекомендовало "заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки", чтобы сократить время досмотра и ускорить время прохождения пункта контроля.

Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к 22:00 2 июля составляет 6 км, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов", - написал Лукашенко в телеграм-канале. Он пояснил, что очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова составляет 300 метров, а время ожидания досмотра - 20 минут.

Ранее в этот день по данным на 14:00 пробка на подъезде к Крымскому мосту с Кубани составляла до 8 км, после чего незначительно уменьшалась и возвращалась к тому же значению. К 21:00 очередь сократилась до 7 км, а время ожидания - до 4,5 часов, со ссылкой на оперштаб Кубани информирует "Интерфакс".

Днем 1 июля оперштаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и частичное обрушение двух автодорожных пролетов, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение машин по мосту возобновилось.

На следующий день после взрыва на Крымском мосту, 9 октября 2022 года, возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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