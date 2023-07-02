Пробка перед Крымским мостом на Кубани сократилась до пяти километров

02 июля 2023, 01:11

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В ночь с 1 на 2 июля пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до пяти километров, туристам приходится ожидать проезда до трех часов, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", перед Крымским мостом в Краснодарском крае 1 июля образовалась большая очередь из автомобилей, длина пробки - около пяти километров, сообщил министр транспорта Крыма. Вечером того же дня оперштаб Кубани сообщил, что очередь растянулась до девяти километров.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале сегодня, 2 июля сообщил, что длина пробки на въезде из Краснодарского края на Крымский мост сократилась до пяти километров. По его словам, время ожидания проезда составляет до трех часов.

Он также сообщил, что на въезде на мост со стороны Крыма пробка значительно меньше, 0,3 километра, время ожидания составляет 20 минут.

В свою очередь Минтранс России рапортовал вечером 1 июля, что проблемы с проездом на Крымский мост связаны с большим числом машин и проведением досмотра перевозимого багажа. Ведомство рекомендовало "заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки", чтобы сократить время досмотра и ускорить время прохождения пункта контроля.

Подписчики чата "Крымский мост" сегодня, 2 июля рассказали о ситуации на дороге. "Норм, все движется, не страшно", - написала Кобылянская Татьяна.

"Автобусы с пассажирами без очереди, на сканер, просто пассажиры выходят и досмотр через металлорамку проходят", - поделился наблюдениями Султан.

"Два часа 7 минут простоял. Только что проехал досмотр", - написал Евгений.

"Заехали 22.20, едем по мосту 00.33", - сообщил Александр.

Напомним, что 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на Крымском мосту возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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