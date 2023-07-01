Очередь машин перед Крымским мостом на Кубани выросла до девяти километров

01 июля 2023, 19:30

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Очередь автомобилей перед мостом в Крым растянулась на девять километров, сообщил оперштаб Кубани. Туристы, ожидающие проезда через мост, подтвердили информацию краевых властей о раздаче воды водителям.

Как писал "Кавказский узел", перед Крымским мостом в Краснодарском крае образовалась большая очередь из автомобилей, длина пробки - около пяти километров, сообщил сегодня министр транспорта Крыма.

На подъезде к Крымскому мосту в Темрюкском районе скопилось большое число машин, длина пробки составляет около 9 километров, сообщил в 15.22 мск оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

"Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района", - говорится в публикации.

Власти призвали водителей "при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок". "Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей", - подчеркнул оперштаб.

Некоторые туристы, едущие в Крым, поделились в телеграм-чате "Крымский мост" информацией о ситуации. "Стоим с 17.00, до моста 6 км. Движение редко, но есть", - написала, в частности, в 18.43 мск Яна Расиховна.

"Встали на мост в Крым в 12:30, прошли досмотр 16:30", - отчиталась Вероника. "Прошли очередь ровно за 4 часа в Крым. Сам досмотр длится минут 5", - написала Юлия Хижняк. "Два часа стояли в пробке на выезд из Крыма, в Крым - пробка очень большая", - поделилась наблюдениями Татьяна.

"Пробка всегда на въезде на мост, или это какой-то форс-мажор временный?" – поинтересовался Sletat08. "Всегда пробка есть, иногда бывает поменьше, в будни и зимой", - написала Елена Шеревенец. "Ничего сверхъестественного, просто 1-е число, и все в отпуска поехали, через пару дней пусто будет!" – высказала мнение Пономаренко Наталья.

Некоторые пользователи подтвердили, что водителям раздают воду. "Водичку бесплатно раздают", - сообщил Maxim, опубликовав фото бутылки с водой. "Приехала машина, и люди какие-то раздают воду", - написал Vitaly.

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