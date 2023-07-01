Пятикилометровая пробка образовалась перед Крымским мостом на Кубани

01 июля 2023, 11:34

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Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовался дорожный затор, длиной около пяти километров, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и частичное обрушение двух автодорожных пролетов, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение машин по мосту возобновилось.

О том, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очереди из автомобилей, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 километров, время ожидания досмотра составило более двух часов", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

На линиях досмотра увеличено число сотрудников, чтобы увеличить пропускную способность, добавил министр.

Напомним, что 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на Крымском мосту возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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