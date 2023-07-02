Краснодарцы рассказали о тяжелых условиях в пробке перед Крымским мостом

02 июля 2023, 12:30

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Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края сохраняется автомобильный затор, длина которого возросла до семи километров, сообщили сегодня власти. Пробка возникла из-за усиления досмотра машин. Люди стоят в ней по несколько часов, они страдают от сильной жары и жажды, и некоторым потребовалась помощь врачей, рассказали ездившие в Крым жители Краснодара.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июля пятикилометровая пробка образовалась перед Крымским мостом на Кубани. Минувшей ночью она сократилась до пяти километров.

Протяженность автомобильной пробки, которая образовалась перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, возросла, сообщил сегодня в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым по состоянию на 11.00 – пробка 7 километров, время ожидания до 5 часов", – написал он.

Министр уточнил, что стороны Крыма пробки почти нет.

Затор перед Крымским мостом стал своеобразной "ловушкой" для сотен водителей машин, отправившихся 1 июля на полуостров. Из-за жары двигатели автомобилей греются, люди страдают от высокой температуры, рассказал один из жителей Краснодара, который ездил в Крым.

По его словам, пробка возникла из-за пункта досмотра, сотрудники которого усилили проверку транспорта после взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года, передал 1 июля "Блокнот Краснодар".

Еще один водитель, который стоял в пробке и который также является жителем Краснодара подчеркнул, что людям приходится стоять в очередь несколько часов. "Я стоял в пробке 4 часа. Люди в шоке – ни воды, ни еды, до туалетов далеко. Кроме того, пунктов пропуска всего два на несколько сотен авто, там уже очереди выстроились. Кому-то уже вызывали реанимацию. Это просто невыносимо", – сказал краснодарец.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и частичное обрушение двух автодорожных пролетов, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение машин по мосту возобновилось.

Напомним, на следующий день после взрыва на Крымском мосту, 9 октября 2022 года, возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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