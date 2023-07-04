Власти Ростова-на-Дону подсчитали ущерб от мятежа Пригожина

04 июля 2023, 00:17

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На ремонт улиц Ростова-на-Дону после проезда техники ЧВК "Вагнер" городские власти потратили 28 миллионов рублей, еще около 63 миллионов необходимо на ремонт спецтехники, заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что после проезда военной техники по улицам Ростова-на-Дону повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Он уточнил, что больше всего поврежден был проспект Буденновский. Дороги Ростова-на-Дону нуждались в ремонте и до проезда по ним военной техники ЧВК "Вагнер", но власти долго игнорировали проблему, отметили горожане. Более четырех тысяч квадратных метров было отфрезеровано рабочими при ремонте дорог в Ростове-на-Дону, поврежденных военной техникой ЧВК "Вагнер". Площадь повреждения большая из-за того, что боевая техника повредила дороги не только около штаба ЮВО, но и по пути следования к нему, отчитались власти.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

Ущерб от действий ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону составил по меньшей мере 92,5 миллиона рублей, сообщил Логвиненко. По его словам, военная техника повредила 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 210 квадратных метров тротуара, пострадали стрелки трамвайных путей. Ростовская мэрия отчиталась, что восстановительные работы полностью завершены, они обошлись в 28,8 миллиона рублей, сообщило сегодня RTVI, цитируя ответ чиновника на журналистский запрос.

"Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 миллиона рублей. Окончательная сумма восстановительных работ будет известна по окончании ремонта машин", - заявил он.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

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