Астраханец оштрафован за дискредитацию военных

02 июля 2023, 22:22

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Житель Астрахани Максим Шилов оштрафован за критические комментарии в социальной сети.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня стало известно о составлении административного протокола в отношении жителя Астрахани Максима Шилова, обвиняемого в дискредитации российской армии.

Советский суд Астрахани назначил местному жителю Максиму Шилову. По версии полиции и суда, он опубликовал во "ВКонтакте" пацифистские комментарии, "в которых содержатся сведения, способствующие лишению доверия и подрыву авторитета у неограниченного круга лиц к вооруженным силам РФ". В суде Шилов признал вину, информировало издание "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, ранее адвокат Максима Шилова пояснил, что его подзащитный "писал эти комментарии в состоянии эмоционального стресса" "У него есть родственники, живущие на Украине", - привело издание ОВД-инфо* слова адвоката.

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