Число постов досмотра у Крымского моста увеличено из-за пробок

02 июля 2023, 18:26

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Минтранс России увеличил число постов досмотра на Крымском мосту, чтобы ускорить выезд из Краснодарского края водителей, стоящих в многокилометровой очереди.

Как писал "Кавказский узел", Минтранс России сообщил вечером 1 июля, что проблемы с проездом на Крымский мост на Кубани связаны с большим числом машин и досмотром багажа. Ведомство рекомендовало "заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки", чтобы сократить время досмотра и ускорить время прохождения пункта контроля.

1 июля перед Крымским мостом в Краснодарском крае образовалась очередь из автомобилей длиной около пяти километров, сообщил министр транспорта Крыма. Вечером того же дня оперштаб Кубани сообщил, что очередь растянулась до девяти километров. Пробка возникла из-за усиления досмотра машин. Люди стоят в ней по несколько часов, они страдают от сильной жары и жажды, и некоторым потребовалась помощь врачей, рассказали туристы.

Минтранс России увеличил количество постов досмотра, сегодня часть работников постов перенаправлены с крымской стороны моста на кубанскую, сообщил Минтранс Крыма.

"При постоянно прибывающем транспорте, на данный момент, остановили рост очереди. Ведётся оптимизация досмотровых работ", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Пробка со стороны Кубани увеличилась до восьми километров, время ожидания в очереди на мост составляет около пяти часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 17:00 [мск] пробка 8 км, время ожидания до 5 часов", - приводит его слова "Коммерсант".

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв и частичное обрушение двух автодорожных пролетов, после чего мост был закрыт. 5 декабря движение машин по мосту возобновилось.

На следующий день после взрыва на Крымском мосту, 9 октября 2022 года, возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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