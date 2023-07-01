Кадыров отчитался об отправке группы добровольцев на военную операцию

01 июля 2023, 21:20

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Новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, вылетела в зону военной операции, сообщил сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В конце мая он заявил, что с начала военной операции из республики отправлено 26 тысяч бойцов. 11 июня Кадыров рассказал, что в Чечне из опытных бойцов сформированы два полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня". 20 июня он сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев.

Из Международного аэропорта Грозный в зону проведения военной операции на Украине вылетела очередная группа добровольцев. Подготовку они проходили в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

К сообщению приложено видео, на котором группу добровольцев провожает председатель парламента Чечни Магомед Даудов и врио министра внутренних дел по Чечне - начальник полиции Аслан Ирасханов. После этого они грузят вещи и садятся в самолет.

Ранее мэрия Грозного сообщала, что специалисты Российского университета спецназа тренируют добровольцев в течение 10 дней. После прохождения подготовки бойцам выдается необходимая экипировка и их отправляют на Украину.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

"Важные истории"* 29 июня рассказали, что Российский университет спецназа построен на землях, которые арендовала компания, связанная с чеченским бизнесменом Мовсади Альвиевым и финансируется за счет его средств. Мовсади Альвиев - один из спонсоров Фонда имени Ахмата Кадырова, бизнес-партнер Рамзана Кадырова. Его компании "Грозный-сити" в частности принадлежат небоскребы в одноименном центре столицы Чечни.

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