Политологи сочли невысокой поддержку бойцов "Вагнера" в Ростове-на-Дону

01 июля 2023, 15:05

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Поддержка жителями Ростова-на-Дону бойцов "Вагнера" в день мятежа Пригожина не была массовой, люди пришли в центр города больше из любопытства, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал инсинуациями видео, на кадрах которых было видно, что прохожие в Ростове-на-Дону поддерживали бойцов ЧВК "Вагнер". "Я думаю, что это инсинуации, причем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму. Поэтому эти флаги, обнимашки тоже… Это осознанная история", - сказал чиновник.

Поддержка "вагнеровцев" была не всеобщей, считает политолог, доцент Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрий Абросимов. "Поддержка была, но возникает вопрос, кто их поддерживал, кто эти люди и как они сразу оказались там. Я не говорю, что все инсценировано, случаи поддержки, безусловно, были. Но она не была всеобщей, как мне показалось. Все те, кто были на площади, да, поддерживали. В течение дня также многие приходили-уходили, было много зевак и так далее. Сложно говорить о всеобщей поддержке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Абросимов отметил, что утром 24 июня был на площади и своими глазами видел происходящее. "Утром везде было оцепление, транспорт не пускали, все только начиналось. Потом я был уже к вечеру, когда они покидали город. Тогда и было освистывание полицейских, которые приехали туда сопровождать колонны бойцов. В течение дня город жил своей обычной жизнью. Такси, кафе работали, транспорт ездил по городу, только в центр не заезжали, коммунальные службы работали, экстренные тоже. Проблемы возникли только с продуктами, поскольку люди в панике стали все раскупать", - рассказал политолог.

Схожее мнение о поддержке бойцов ЧВК горожанами высказал политический аналитик, член правления областной организации "Союза журналистов России" Бронислав Берковский. "Я не могу говорить, что их поддерживали. Мне больше кажется, что люди просто вышли посмотреть. Что касается видео, то это каждый для себя может трактовать как хочет. Кому-то это показалось поддержкой, кому-то – инсценировкой. Каждый сам для себя решает. Мне кажется, что горожанам было интересно наблюдать за тем, что происходит, и поэтому они вышли туда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, ростовчане по-разному отнеслись к бойцам ЧВК "Вагнер". "Ростов – город своеобразный. Здесь тоже есть разные настроения, кто-то махнул им ["вагнеровцам"] в ответ, кто-то был расстроен их появлением и действиями, кто-то освистывал силовиков. Реакции абсолютно разные. Вся заваруха шла в зоне нескольких кварталов, а весь остальной город жил, как и было. Каких-то проблем в работе коммунальных служб я не видел. Наоборот, все видели, как дворник подметает рядом с военной техникой. То есть даже там все шло, как обычно", - сообщил Берковский.

Напомним, вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около штаба Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня бойцы ЧВК "Вагнер" погинули город. Позднее стало известно, что дело в отношении Пригожина прекращено, а сам он прибыл в Белоруссию.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

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