Кемал Тамбиев назвал уголовное дело ошибкой

30 июня 2023, 00:36

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Дело дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева о финансировании терроризма стало ошибкой следствия и суд может попытаться исправить ее, заявил в прениях обвиняемый Кемал Тамбиев. Свидетели обвинения не смогли представить показаний, подтверждающих вину Кемала Тамбиева, подчеркнул его адвокат Руслан Нальгиев.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить к 19 годам лишения свободы Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, обвиненных в финансировании терроризма. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Абдулмумин Гаджиев. Суд не решится вынести оправдательный приговор, но может назначить более мягкое наказание, прокомментировали выступление обвинителя не участвующие в деле адвокаты.

Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года взяты под стражу по обвинению в финансировании терроризма. Следователи полагают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На заседании в Южном окружном военном суде 29 июня выступил Кемал Тамбиев и его адвокат Руслан Нальгиев. "Я напомнил, что свидетели обвинения, либо отказались от своих показаний против Кемала Тамбиева, либо вообще не были допрошены в суде и их показания по нашему мнению были незаконно оглашены в суде. Ведь те свидетели, которые явились на суд, вообще не знали кто такой Тамбиев. В обвинении Кемалу вменяется, что он финансировал ИГИЛ* в 2012-13 годах. А между тем эта организация включена в список террористических и запрещена в России позднее (решение Верховного суда России было принято 29 декабря 2014 года - прим. "Кавказского узла"), - рассказал Руслан Нальгиев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат в прениях также напомнил суду о пытках в отношении Тамбиева, которые предваряли допрос, осуществленный без адвоката. "Адвокат Сулейманов прибыл для участия в допросе только в 22:50 мск 14 июня 2019 года, тогда как допрос уже был окончен в 22:45 мск, в момент допроса адвоката не было. Это зафиксировано документально. Поэтому показания Тамбиева в силу статьи 75 УПК РФ являются недопустимым доказательством. Адвокатская палата Дагестана привлекла этого адвоката к дисциплинарной ответственности", - пояснил Нагиев.

Помимо этого, адвокат привел о положительные отзывы о Тамбиеве. "Тамбиев - финалист Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России 2018", являлся общественным деятелем в Карачаево-Черкесской Республике. Он жертвователь федерального благотворительного фонда "Солидарность", положительно характеризуется по месту учебы и месту жительства", - сообщил Нагиев.

По его словам, положительные характеристики озвучивали свидетели защиты в суде, в том числе заместитель имама мечети Руслан Эбзеев. Такая же оценка дана и в письменной характеристике заместителя муфтия Карачаево-Черкесии Ибрагима Катчиева. Религиозные деятели отметили, что "не замечали у Тамбиева радикальных религиозных взглядов", рассказал также Нагиев.

В фабуле обвинения Тамбиева связывают с другими обвиняемыми через Ахмеднабиева, прокуратура полагает, что "все они контактировали с Ахмеднабиевым и финансировали его", - отметил Нагиев.

Не скрою своего удивления выступлением государственного обвинителя. Такое ощущение, будто за последние 2,5 года совершенно ничего не произошло и мы просто вернулись к первому заседанию, когда зачитывалось то же самое, но называлось это обвинительным заключением.

Кемал Тамбиев в своей речи на прениях заявил, что верит, что суд может принять правильное решение. "Многие, если не сказать все, считают , что нет смысла распинаться перед судом, и говорят, что уже решено, каким будет приговор, и что судьи тут ничего не решают. Я же, напротив, не вижу смысла бездействовать и надеюсь, что у нас ещё есть возможность всё сделать правильно", - заявил он (аудиозапись выступления предоставлена супругой Тамбиева Лаурой - прим. "Кавказского узла").

Уголовное дело само по себе "является вопиющей ошибкой оперативных сотрудников", исправить которую не решились ни следственный комитет, ни прокуратура Дагестана, а взвалили весь груз ответственности за свои ошибки на плечи суда, заявил он. "Не скрою своего удивления выступлением государственного обвинителя. Такое ощущение, будто за последние 2,5 года совершенно ничего не произошло и мы просто вернулись к первому заседанию, когда зачитывалось то же самое, но называлось это обвинительным заключением", - сказал Тамбиев.

Он указал в своём выступлении, что ни один свидетель обвинения, который хотя бы косвенно подтверждает версию обвинения, не знаком с ним. "Сторона обвинения пригласила в суд 36 свидетелей, и из них только два человека со мной лично знакомы - это две родные сестры Альбина Мураткова и Амина Трамова, которые создавали молодежную организацию "Хайр". А из 159 оглашенных прокурором материалов только три служебных документа, взятые друг из друга, содержат гипотезу обвинения в отношении меня, которую еще требуется доказать, а не называть эти документы доказательствами", - пояснил Тамбиев.

Сестры Альбина Мураткова и Аминат Трамова заявили в суде в феврале 2022 года, что внесенные в протокол на предварительном следствии показания о том, что Кемал Тамбиев во время участия в волонтерской группе проводил сбор средств на свою карту и распоряжался ими, не соответствуют действительности. По словам свидетелей, они не делали таких заявлений во время допроса.

Молодежная организация "Хайр", которая по версии следствия была связана с Ахмеднабиевым, завершила полностью свою деятельность в начале 2014 года, что следует из показаний основательниц организации Трамовой и Муратковой, не говоря о других доказательствах, исследованных в суде, указал также Тамбиев. По его словам, статья об организации финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК РФ) по которой его обвиняют, тогда даже не существовала (статья была введена 5 мая 2014 года - прим. "Кавказского узла").

Тамбиев подчеркнул, что нет ни одного факта передачи денежных средств от молодежной организации "Хайр" ни Ахмеднабиеву, ни каким-нибудь террористическим организациям. "Ошибочно даже полагать, что деятельность молодежной организации "Хайр" была связана с Ахмеднабиевым и тем более с поддержкой какой-либо террористической организации. Я не осуществлял сборов средств для пропаганды и распространения идей террористических организаций "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана"*, "Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа"*, ИГИЛ* или какой-нибудь другой. И Ахмеднабиев не имел никакого отношения к "Хайр", которая в свою очередь перестала функционировать в начале 2014 года. Доказательств обратного суду не представлено", - заявил Тамбиев.

Супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева пояснила, что, по версии следствия и обвинения, подсудимые "объединились в рамках деятельности благотворительного фонда "Ансар"". "Абдулмумин якобы отвечал за пиар деятельности фонда. Абубакар был одним из учредителей и организовывал его работу, а Кемал - работал со смежным фондом "Амана". Все это выдумки следователя, которые не нашли отражения в доказательствах на судебном следствии. Абубакар действительно был учредителем фонда "Ансар". Но они не были знакомы друг с другом и познакомились в клетке советского районного суда Махачкалы", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нальгиев сообщил, что следующее заседание намечено на 6 июля, ожидается, что оно продлится в 10.00 до 18.00 мск.

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