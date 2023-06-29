Армянские аналитики осудили заявления Степанакерта

29 июня 2023, 11:40

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Требование Степанакерта прервать переговоры между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне играют на руку Баку, которой не удовлетворен повесткой переговоров, и Москве, которая оказывается вытеснена из переговорного процесса, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июня власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные обстреляли из огнестрельного оружия комбайнера и тракториста, и что после обстрелов сельхозработы были прекращены в нескольких общинах. В результате обстрелов также погибли два контрактника и два солдата-срочника, их семьям была обещана материальная помощь.

На фоне очередного обстрела в зоне карабахского конфликта в Вашингтоне проходит новый раунд переговоров Армении и Азербайджана. На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана 27 июня обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения. Азербайджан продолжает применять в отношении карабахских мирных жителей военную силу и нарушать их права, а международное сообщество никак на это не реагирует, подчеркнули в своих заявлениях президент, парламент, МИД, а также омбудсмен непризнанной республики. Они потребовали ввести санкции в отношении Азербайджана. Парламентарии заявили, что делегация Армении, которая находится в Вашингтоне, где ведет переговоры по мирному урегулированию, должна их прекратить до установления полного прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Требование о прекращение участии Армении в переговорах в Вашингтоне в связи трагическим инцидентом - абсурдно, считает карабахский политолог Давид Карабекян. "Что получим от этого мы? Что нам даст прерывание переговоров?" – задает он вопросы на своей странице в социальной сети.

Инцидент, по его мнению, дал возможность поставить вопрос о международных гарантиях прав и безопасности народа Нагорного Карабаха и механизмах их обеспечения в новом свете. "А как поступили мы - ударили по мирным инициативам США", - резюмировал он.

Агрессия в Нагорном Карабахе на фоне армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне не является случайностью, считает ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Давид Степанян. По его мнению, это целенаправленные действия Баку с целью оказать давление именно во время переговорного процесса.

«Вашингтонская повестка крайне нежелательна для Алиева, он пытается переиграть, надавить, пытается показать, что все не так просто, что он независим от всех, и он может сегодня вести свою особую линию практически в одиночку, поскольку он остался, фактически, без поддержки из-за последних событий в России», - сказал Степанян.

Баку не устраивает, по мнению аналитика, «именно демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы на основе карты 1975 года, разблокирование всех коммуникаций в регионе, а не только в Сюнике… И самое главное - необходимость вести переговоры со Степанакертом. Алиев не согласен со всеми тремя пунктами", - сказал он.

8 сентября 2022 года Никол Пашинян заявил, что Армения готова открыть для Азербайджана дорогу через свою территорию, однако статуса коридора она иметь не будет. Он подчеркнул, что Ереван, обсуждая вопрос разблокировки коммуникаций, подразумевает также железнодорожное сообщение с Россией. Армянские политологи указали, что Азербайджан не станет силой "пробивать" коридор в Нахичевань через Сюник, ни Запад, ни Иран не допустят его открытия. Азербайджанские аналитики подчеркнули, что Баку может настаивать на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении.

Заявление властей Нагорного Карабаха, отметил Степанян, вызвало большое удивление. "Это прямой удар по армянским переговорным позициям в Вашингтоне, и это прямая поддержка азербайджанским переговорным позициям", - отметил Степанян.

"В этом свете заявление парламента Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха прим. "Кавказский узел") - антиарцахское заявление, противоречащее интересам всего армянского народа… Арцахцам больше, чем сейчас ничего не может угрожать, а сегодня они под угрозой этнической чистки и депортации из собственных домов", - отметил Степанян.

Заявление парламента Нагорного Карабаха - в интересах Москвы, считает считает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. Она напомнила, что Москва несколько раз выступала с предупреждениями и призывами в адрес Армении не самоустраняться от трехстороннего формата переговоров.

"Мы призываем Ереван не самоустраняться от работы в трехсторонних форматах. Простой в их деятельности пагубно сказывается на ситуации в регионе и в общем ведет к эскалации ситуации на земле. А Баку мы призываем предпринять шаги по полной разблокировке [Лачинского] коридора в гуманитарных целях и не делать карабахское население заложником политических разногласий с Ереваном", - заявила на брифинге 21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС. В декабре 2022 года Москва заявила об отказе Армении от трехсторонней встречи по Карабаху. Встреча была намечена на 23 декабря, однако власти Армении отказались от встречи с азербайджанской стороной для обсуждения подготовки мирного договора, сообщило РБК.

Позиция властей Степанакерта - парадоксальна, считает Наира Айрумян. "С одной стороны, депутаты заявили, что Азербайджан нагнетает агрессию в дни, когда в Вашингтоне проходят переговоры, что означает, что Баку не нравятся эти переговоры. С другой стороны, звучит призыв прекратить эти переговоры", - сказала она.

Нынешний арцахский истеблишмент неадекватен тем вызовам, перед которыми стоит Нагорный Карабах, это является одной из причин того, что сейчас Арцах оказался в такой ситуации.

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