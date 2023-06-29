Степанакерт призвал привлечь Баку к ответственности за нарушения прав человека

29 июня 2023, 08:29

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Азербайджан продолжает применять в отношении карабахских мирных жителей военную силу и нарушать их права, а международное сообщество никак на это не реагирует, подчеркнули в своих заявлениях президент, парламент, МИД, а также омбудсмен непризнанной республики. Они потребовали ввести санкции в отношении Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июня власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные обстреляли из огнестрельного оружия комбайнера и тракториста, и что после обстрелов сельхозработы были прекращены в нескольких общинах. В результате обстрелов погибли два солдата-срочника, их семьям была обещана материальная помощь.

На фоне очередного обстрела в зоне карабахского конфликта в Вашингтоне проходит новый раунд переговоров Армении и Азербайджана. На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана 27 июня обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения.

Парламент Нагорного Карабаха призвал международное сообщество применить санкции в отношении Азербайджана, и прекратить все переговоры с властями этой страны до установления полного прекращения огня на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, а также на приграничных территориях.

Применение Азербайджаном беспилотников и артиллерии против мирных жителей Нагорного Карабаха, при полной его блокаде, свидетельствует о том, что власти Азербайджана, игнорируя призывы и решения авторитетных международных структур, <…> стремится достичь своей основной цели – исхода армян из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)", – сказано в заявлении Национального собрания Нагорного Карабаха, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Карабахские парламентарии призвали Совет Безопасности ООН, власти стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ предпринять конкретные шаги и применить санкции в отношении Азербайджана. Также они призвали власти России в рамках миротворческой миссии к более жестким способам пресечения действий Азербайджана.

Кроме того парламентарии заявили, что делегация Армении, которая находится в Вашингтоне, где ведет переговоры по мирному урегулированию, должна их прекратить до установления полного прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

За 200 дней блокады Нагорного Карабаха Азербайджан неоднократно применял военную силу к жителям, занятых сельскохозяйственными работами, а также к карабахским военным, выполняющим исключительно функцию защиты мирного населения, отметил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

"Даже присутствие российской миротворческой миссии в Арцахе и внимание различных международных акторов к ситуации в Арцахе не сдерживают поведение Азербайджана", – сказано в заявлении омбудсмена, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Говоря о мире, Азербайджан в то же время предлагает народу Арцаха либо подчинение, либо покинуть свою Родину", – отметил омбудсмен.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали машины миротворцев и Красного Креста. На 138-е сутки блокады они приостановили акцию, после чего дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля Азербайджан установил пограничный КПП на въезде в Лачинский коридор. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

С заявлением с требованием ввести санкции в отношении Азербайджана также выступило министерство иностранных дел (МИД) Нагорного Карабаха. "Удары по территории Арцаха, осуществленные азербайджанскими вооруженными силами 28 июня, как и предыдущие обстрелы и нападения на мирных жителей являются очевидным проявлением [недопустимой] политики, проводимой Азербайджаном при молчаливом непротивлении со стороны международного сообщества", – сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Международное сообщество в целом и, в частности, все международные акторы, вовлеченные в мирный процесс, а также страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ несут прямую ответственность за предотвращение дальнейшего углубления гуманитарного кризиса и кризиса безопасности в Арцахе", – подчеркнул МИД Нагорного Карабаха.

Действия Азербайджана противоречат положениям Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и позиции международного сообщества, отметила пресс-служба аппарата главы Нагорного Карабаха.

"Президент [Нагорного Карабаха Араик Арутюнян] подчеркнул готовность Арцаха к мирному решению существующих проблем и воздержанию от нагнетания и без того хрупкой ситуации", – сказано в сообщении пресс-службы, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ранее омбудсмен Нагорного Карабаха уже выступал с требованием ввести санкции в отношении Азербайджана. Так, 4 января его офис заявил, что международному сообществу следует ввести санкции против Азербайджана в связи с блокадой Лачинского коридора.

С аналогичным требованием 3 июня выступили девять неправительственных организаций Армении. Они предостерегли власти США от заявлений, которые могут подтолкнуть руководство Азербайджана к репрессиям против карабахских армян.

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