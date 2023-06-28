28 июня 2023, 23:48

Два жителя Ингушетии задержаны за хранение взрывных устройств

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики обнаружили у двух жителей села Инарки самодельные взрывные устройства, подозреваемые задержаны, сообщила полиция.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). В Малгобеке силовиками были обнаружены предполагаемые участники нападения на пост ДПС. Они открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. 15 апреля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что за время КТО в Малгобекском районе четыре человека убиты и двое задержаны.

Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия, МВД России "Малгобекский" и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия и ГУ Росгвардии по Московской области обнаружили и изъяли в домах двух жителей села Инарки Малгобекского района два самодельных взрывных устройства. На устройствах обнаружены следы пальцев рук, совпадающие с отпечатками пальцев хозяев домовладений, говорится в сообщении от 28 июня в Telegram-канале управления МВД по Ингушетии.

В отношении сельчан возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК), они помещены в изолятор временного содержания, сообщило ведомство. 

Ранее в розыск после нападения на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, в ночь на 28 марта были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них (Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев) были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из четырех разыскиваемых (Амир Боков) сдался полиции, на следующий день стало известно о задержании еще одного, Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев.  15 апреля мать Амирхана Гуражева записала видеообращение, в котором просила сына сдаться властям. 19 апреля призывы к сыну сдаться властями также озвучила мать Оздоева.

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Примечание:

"Власти пообещали возместить ущерб жителям Зязиков-Юрта по окончании КТО", "В сети появилось аудиообращение Рамазана Эльдиева", "ФСБ объявила о розыске пятерых подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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