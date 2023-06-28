Власти отменили режим чрезвычайной ситуации в Пригородном районе

28 июня 2023, 20:16

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Аварийные работы после сильных ливней в Пригородном районе завершены, режим чрезвычайной ситуации снят, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня спасатели сообщили, что частные дома во владикавказском поселке Южный оказались подтоплены после сильного ливня, три человека были эвакуированы. 19 июня из-за непогоды во Владикавказе и Пригородном районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители пожаловались в соцсети на подтопленные улицы и раскритиковали чиновников за неработающие ливневки. Глава Северной Осетии сообщил, что жителям, чьи дома пострадали от подтоплений, будет выплачено по 10 тысяч рублей.

Все аварийно-восстановительные работы после подтоплений в Пригородном районе Северной Осетии выполнены, режим ЧС снят, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии. "B связи с нормализацией обстановки, отсутствием угрозы жизнеобеспечению населения и окончанием аварийно-восстановительных работ первой очереди на территории Пригородного муниципального района с 09:00 мск 28 июня 2023 года снят режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении в telegram-канале МЧС Северной Осетии.

Ранее власти отчитались, что на выплаты жителям Владикавказа и Пригородного района выделены более 31,7 миллиона рублей. Глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдзихов и глава администрации Пригородного района Руслан Есиев сообщили о начале выплат. "В кратчайший срок довести эти выплаты до жителей республики, кому это положено. То же самое касается Дигорского района!", - приводятся слова главы Северной Осетии Сергея Меняйло на сайте республиканского правительства 26 июня.

Только во Владикавказе в результате ливней пострадало 395 домов, в которых проживают 815 человек, сообщило 26 июня издание "Основа".

О ситуации с подтоплением во Владикавказе рассказала ранее автор блога "Блогерка. Северный Кавказ" на "Кавказском узле". По ее словам, специальные службы "разгребают последствия, сообщали, что с улицы Магкаева-Шмулевича вывезли 80 КамАЗов камней, деревьев и мусора, которые нанесло потоком". "В сети распространяется сбор волонтеров для помощи пострадавшим в поселке Южный. Спортсмен Артур Алборов записал обращение на своей странице <...>: "Наша команда выехала помогать поселку Южному, и будем рады каждому, кто присоединится к нам, жду обратной связи", - написала автор блога 19 июня в публикации "Волонтеры помогают пострадавшим от затопления в Северной Осетии".

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