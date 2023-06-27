Директор училища в Махачкале получил выговор за показ мод

27 июня 2023, 12:17

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Минкультуры Дагестана приняло меры "административного реагирования" к руководству Дагестанского художественного училища после скандального показа мод, сообщили в министерстве.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня было опубликовано видео, в котором студенты художественного училища в Махачкале представили показ мод. Некоторые модели прошли по подиуму в образах, напоминающих религиозные символы. Авторы публикации пояснили, что образы были показаны в рамках сдачи студентами дипломных работ. Часть комментаторов в соцсети потребовала уволить руководство учебного заведения за оскорбление чувств верующих, другие встали на сторону студентов, указав, что религиозные символы были частью творческих образов. Администрация училища объяснила, что театральный костюм, который был показан в дипломной работе студентки-дизайнера, не имеет отношения к религиозной символике. Минкультуры Дагестана отчиталось о служебной проверке инцидента.

На кадрах ролика одна из моделей одета в красное платье, на ее голове красный платок, лицо окрашено в белый цвет, на губы и вокруг рта нанесена ярко красная краска, а к спине прикреплен крест красного цвета. Образ модели напоминает распятие Иисуса Христа. Также был показан общий выход всех моделей, которые представляли образы. Среди них, помимо модели с образом распятия, были еще несколько девушек, за спинами которых также видны конструкции в виде крестов.

26 июня в минкультуры Дагестана прошла встреча с представителями Дагестанского художественного училища, духовенства и спортивного сообщества, по результатам которой директору училища был объявлен выговор, пишет "Коммерсант".

В пресс-службе минкультуры республики сообщили, что сделаны и другие оргвыводы из показа, в частности, "изменились требования к сдаче дипломных работ". В министерстве не уточнили, какие именно изменения произошли.

Напомним, жители Дагестана и ранее критиковали участников показов мод. Например, они требовали извинений от участников неординарного показа в Махачкале, прошедшего на открытии магазина 19 октября 2022 года. Авторы комментариев в соцсети указали, что подобные мероприятия нарушают устои дагестанского общества.

В мае 2021 года демонстрация полупрозрачного платья на показе свадебной моды в Махачкале также вызвала возмущение пользователей соцсети. Некоторые из них призвали запрещать мероприятия, нарушающие принятые в республике нравственные нормы. Позднее организаторы распространили видеообращение, в котором назвали случившееся "досадной ошибкой".

Скандалы вокруг показов мод позволяют "борцам за нравственность" заявить о себе, но подобные ситуации возникают от скудости культурной жизни в республике, указали в мае 2021 года дагестанские аналитики.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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