Пастор с Кубани оштрафован за участие в нежелательной организации

26 июня 2023, 21:33

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Суд в Краснодарском крае обязал пастора Виталия Комарова уплатить пять тысяч рублей за участие в конференции евангельского движения "Новое поколение", признанного в России нежелательной организацией.

"Кавказский узел" писал, что пастор евангельской церкви Христа Спасителя в Анапе Николай Богославский в феврале 2022 года был оштрафован на 5 тысяч рублей по административной статье о нежелательной организации (статья 20.33 КоАП). Поводом стало его участие в конференции христианского движения "Новое поколение"* в Московской области, которая проходила в декабре 2021 года. Силовики сочли, что Богославский продолжил сотрудничество с "Новым поколением"*, и после штрафа по административной статье на него завели уголовное дело. Суд приговорил его к году колонии-поселения, а апелляционная инстанция ужесточила наказание, добавив запрет на семь лет заниматься общественной деятельностью.

Красноармейский районный суд в Краснодарском крае оштрафовал на пять тысяч рублей местного жителя Виталия Комарова из-за участие в пасторской конференции евангельского движения "Новое поколение"*, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Комаров являлся пастором евангельских христиан в Краснодаре, директором некоммерческого центра социальной помощи "Добродетель". Он рассказывал, что изначально руководил общиной в станице Полтавской, но затем стал вести миссионерскую работу в Краснодаре, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Красноармейского районного суда, Комаров признал вину. Суд счел признание вины смягчающим обстоятельством и назначил минимальную сумму штрафа (статья 20.33 Кодекса пб административных правонарушениях предусматривает от 5 до 15 тысяч рублей штрафа для физических лиц).

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте ЕСПЧ коммуницировал жалобы семи активистов из Кубани и Адыгеи, которые заявляли, что подверглись преследованию в связи с причастностью к нежелательным организациям.

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* признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** внесен в реестр иноагентов.

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