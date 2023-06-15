Апелляционный суд ужесточил наказание пастору из Анапы

15 июня 2023, 21:20

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Краснодарский краевой суд по апелляции прокурора добавил пастору евангельской церкви Николаю Богославскому к году колонии-поселения запрет на семь лет заниматься общественной деятельностью.

"Кавказский узел" писал, что суд приговорил пастора евангельской церкви Христа Спасителя в Анапе Николая Богославского к году колонии-поселения по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией после участия в конференции христианского движения "Новое поколение"*.

Николай Богославский в феврале 2022 года был оштрафован на 5 тысяч рублей по административной статье о нежелательной организации (статья 20.33 КоАП). Поводом стало его участие в конференции христианского движения "Новое поколение"* в Московской области, которая проходила в декабре 2021 года. Силовики сочли, что Богославский продолжил сотрудничество с "Новым поколением"*, и после штрафа по административной статье на него завели уголовное дело.

Краснодарский краевой суд запретил пастору евангельской церкви, осужденному за участие в нежелательной международной организации, заниматься общественной деятельностью, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.



Судья Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела по представлению прокуратуры, назначил осужденному Николаю Богославскому дополнительное наказание в виде лишения права заниматься общественной, политической деятельностью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на срок 7 лет. В остальной части приговор оставлен без изменений, он вступил в законную силу, указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Как следует из карточки дела на сайте Краснодарского краевого суда, заседание по делу Богославского состоялось сегодня.

В августе 2021 года Генеральная прокуратура России признала деятельность четырех зарубежных религиозных организаций нежелательной на территории страны. В их числе оказалось международное христианское движение "Новое поколение", сообщил РБК.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте ЕСПЧ коммуницировал жалобы семи активистов из Кубани и Адыгеи, которые заявляли, что подверглись преследованию в связи с причастностью к нежелательным организациям.

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* признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.