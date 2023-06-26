Баталхаджинец осужден в Магасе за похищение человека

26 июня 2023, 12:32

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Суд в Магасе приговорил жителя Ингушетии к 7,5 годам заключения, признав его виновным в похищении человека и применении насилия к представителю власти, отчитались следователи. Осужденный принадлежит к ингушскому вирду баталхаджинцев, сообщил источник.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 марта 2020 года стало известно, что в результате конфликта с перестрелкой между членами двух тейпов в ингушском селе Экажево один человек погиб, еще один был похищен. По данным МВД, при попытке пресечь конфликт также пострадали двое полицейских.

По версии следствия, 13 марта 2020 года житель Ингушетии вместе с другими местными жителями незаконно проник в один из домов в Экажево и попытался похитить его хозяина, к которому испытывал личную неприязнь. Во время инцидента осужденный выстрелил несколько раз из огнестрельного оружия. Хозяин дома оказал сопротивление, из-за чего похитить его не удалось. После этого был похищен его брат. Он был увезен в багажнике машины, а затем удерживался не менее пяти часов.

В тот же день силовики установили машину, в которой увезли мужчину. Они стали ее преследовать, а водитель и люди, находившиеся в ее салоне, въехали в дом их знакомых. Силовики попытались задержать их, в ответ те применили насилие, сообщило 19 июня на своем сайте следственное управление СКР по Ингушетии.

"Судом [в Магасе житель Ингушетии] признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 50 тысяч рублей", – отметило ведомство.

В сообщении уточняется, что житель Ингушетии признан судом виновным в незаконном проникновении в жилище, покушении на похищение человека, в похищении человека, а также в применении насилия опасного для жизни в отношении представителя власти.

По данным источников, осужденный является баталхаджинцем, его сообщники объявлены в розыск, передал сегодня Telegram-канал "Розыск Ингушетия".

"Кавказский узел" также писал, что 27 февраля стало известно, что ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев.

При этом ранее, 1 ноября 2022 года, силовики провели обыски в доме Ахмеда Белхороева, который приходится родственником арестованному главе Счетной палаты Мустафе Белхароеву. Позднее стало известно об аресте родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева. 3 ноября 2022 года глава Чечни вступился за семью Белхароевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими братьями.

12 декабря 2022 года стало известно, что члены ингушского братства Батал-хаджи в ответ на поддержку со стороны Рамзана Кадырова согласились сформировать несколько групп для участия в спецоперации на Украине. Отряд получил название Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) "Ахмат".

Напомним, Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Братство баталхаджинцев, по данным источников, на 2019 год насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью.

Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Так, члены семьи Белхороевых, несмотря на дружбу с Кадыровым, привозили продукты для участников многодневного митинга оппозиции в Магасе против передела чечено-ингушской границы, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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