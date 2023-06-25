Блокада Нагорного Карабаха привела к проблемам с водоснабжением в половине общин

25 июня 2023, 20:58

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Из-за веерных отключений электроснабжения и дефицита топлива, возникшего из-за блокады, проблемы с водоснабжением могут возникнуть во всех сельских и городских общинах.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. 23 июня власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан 22 июня перекрыл бетонными блоками на мосту Хакари единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. 190 тяжелобольных пациентов не могут выехать на лечение в Армению, сообщили 23 июня в Минздраве Нагорного Карабаха.

После установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и возобновил ее лишь 26 мая. При этом невозможно перевозить лежачих больных, так как азербайджанская сторона не пропускает реанимобили карабахских медцентров, а у МККК нет реанимобилей, заявил 9 июня инфоштаб Нагорного Карабаха. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

На сегодня в более половине из всех общин непризнанной республики вода подается жителям по два часа в день, сообщил сотрудник Инфоштаба правительства Нагорного Карабаха. После 10 дней установления полной блокады проблема водоснабжения уже в более чем 100 общинах, в которых живет чуть меньше половины жителей Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказский узел").

Помощник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что из-за веерных отключений артезианские скважины работали не постоянно, и бассейны не наполнялись водой достаточно, чтоб обеспечить жителей водой. «Для постоянной работы скважин были поставлены генераторы, но полная блокада Арцаха с 15 июня привела к дефициту топлива. Если энергетическая блокада продолжится, то все общины в Арцахе в скором времени будут иметь проблемы с водой», - отметил Бегларян.

Он напомнил, что в Нагорном Карабахе полностью отключалось электроснабжение с 9 января. «Учитывая, что объемы внутреннего производства электроэнергии намного меньше, чем потребление, а водные ресурсы Сарсангского водохранилища сокращаются, с 10 января республика перешла к веерным отключениям, на 6-часовой режим. С 15 июня Арцах оказался в полной блокаде, и теперь без топлива не могут работы генераторы, которые были установлены для насосных станций. Энергетический кризис плавно ведет к катастрофе», - сказал Бегларян, добвив, что «правительство рассматривает варианты для решения проблемы воды в общинах».

В селе Хнапат Аскеранского районапитьевая вода поступает только в те часы, когда есть электричество. А днем веерные отключения длятся до 6 часов.

«Приходится следить за графиком, отпрашиваться с работы, чтоб успеть к часу подачи воды. Но мне родственники из Мартунинского района рассказывали, что у них ситуация еще сложнее, так как их бассейны не успевают наполняться», - сказала "Кавказскому узлу" жительница Хнапата Ангелина Хачатрян.

Жительница села Ашан Мартунинского района рассказала, что раз в день только часть домов получает воду на час по графику.

«Так как бассейны не наполняются, то нам дают воду на час. Потом нас отключают, и дают воду на час на соседнюю улицу. Вы представляете, как это жить, когда нет воды в доме? Набираем воду в тару , и используем для бытовых нужд. Естественно, набранной воды никогда не хватает на сутки. А за питьевой водой отправляем детей к природному источнику за пределами села», - рассказала Э. Газарян из Мартунинского района.

Жители общины Красный Базар рассказали, что воду также получают по графику, на несколько часов в сутки.

«Последние два месяца дождливые, и пока некоторая часть воды поступает нужном количестве. Но когда дожди прекратятся, насосы должны будут работать постоянно. И если блокада затянется, отключения электроэнергии станут частыми, то жителям будет очень трудно справляться с проблемой. Топлива не будет не для насосов, не для машин, чтоб хотя бы воду завозить. Я и сейчас еле успеваю набрать воду для четырех маленьких детей и престарелых родителей мужа – всех надо искупать, обстирать, еду приготовить, потом посуда и полы – все это невозможно без воды. Кроме того, все это надо успеть в определенные часы. Но все соседи в это время занимаются, что и я, потому, напор воды сильно слабеет, и часто много работы остается на следующий день», - рассказала жительница поселка Гаяне.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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