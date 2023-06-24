Массовые мероприятия отменены в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 08:20

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Власти приняли решение отменить все массовые мероприятия, запланированные на текущие выходные в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа.

О том, что в Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, Василий Голубев сообщил сегодня в своем Telegram-канале. "Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", – написал губернатор.

Общественный транспорт работает, но при этом изменены маршруты по центру города, добавил он. "Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный жд-транспорт работает штатно", – отметил Голубев.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал сегодня в своем Telegram-канале, что администрация города принимает все необходимые меры для обеспечения его жизнедеятельности.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил министерство обороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Вечером 24 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей оставаться дома.

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