Губернатор Ростовской области призвал жителей оставаться дома

24 июня 2023, 04:23

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Василий Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома. Ранее в телеграм-каналах, связанных с Евгением Пригожиным, появились сообщения, что бойцы ЧВК "Вагнер" входят в Ростов-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил министерство обороны Российской Федерации в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. После этого в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились военные автомобили и машины Росгвардии, проспект Буденновский был перекрыт. По данным источников в силовых структурах, правоохранители приведены в боевую готовность. Против Пригожина возбуждено уголовное дело, он обвиняется в мятеже.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию в области, куда, по словам основателя ЧВК "Вагнер", движется колонна бойцов частной военной компании. Сегодня в своем телеграм-канале он написал, что "сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка". "Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома", - написал Голубев.

Ранее в телеграм-каналах, связанных с Пригожиным, было опубликовано сообщение о том, что ЧВК "Вагнер" "перешли границу и движутся на Ростов-на-Дону".

Возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону организованы посты, на которых дежурят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Центральные улицы патрулируют полицейские. В оперативное подчинение военных поступили воинские формирования Росгвардии, пограничной службы ФСБ, МЧС и других министерств и ведомств, пишет со ссылкой на источник в силовых структурах 161.ru.

Обстановка в центре Ростова-на-Дону по данным на 04.00 мск спокойная, частично перекрыты некоторые улицы. В частности, перекрыто движение по одной стороне проспекта Буденновский, на части улицы Пушкинской, информирует РИА "Новости".

Перекрыто движение транспорта по трассе М-4 "Дон" в стороны Аксая на выезде из Ростова-на-Дону. Автомобили разворачивают. На въезде в город усилены меры безопасности, машины пропускают по одной полосе, грузовики проверяют, пишет ТАСС.

В Краснодарском крае, по данным краевого оперативного штаба, никакие дополнительные меры безопасности не вводились, ситуация в регионе спокойная.

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