24 июня 2023, 06:43

Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа.

Как сообщал "Кавказский узел", основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил министерство обороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Вечером 24 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей оставаться дома.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой не совершать поездок в центр Ростова-на-Дону.

"Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома", – написал он сегодня утром в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в Telegram-каналах, связанных с Пригожиным, было опубликовано сообщение о том, что ЧВК "Вагнер" "перешли границу и движутся на Ростов-на-Дону".

Возле штаба ЮФО в Ростове-на-Дону организованы посты, на которых дежурят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Центр города патрулируют полицейские. По данным на 04.00 мск обстановка в центре Ростова-на-Дону была спокойная, частично перекрыты некоторые улицы.

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Примечание:

"Аналитики прокомментировали перепалку кадыровцев и представителей ЧВК "Вагнер", "Пригожин ответил на претензии Делимханова и Даудова", "Новый командующий военной операцией на Украине прошел через Чечню".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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