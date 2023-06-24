Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону

24 июня 2023, 06:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа.

Как сообщал "Кавказский узел", основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил министерство обороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Вечером 24 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей оставаться дома.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой не совершать поездок в центр Ростова-на-Дону.

"Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома", – написал он сегодня утром в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в Telegram-каналах, связанных с Пригожиным, было опубликовано сообщение о том, что ЧВК "Вагнер" "перешли границу и движутся на Ростов-на-Дону".

Возле штаба ЮФО в Ростове-на-Дону организованы посты, на которых дежурят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Центр города патрулируют полицейские. По данным на 04.00 мск обстановка в центре Ростова-на-Дону была спокойная, частично перекрыты некоторые улицы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.