Армянские беженцы призвали международное сообщество обеспечить их возвращение на родину

22 июня 2023, 05:54

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Международное сообщество должно заставить Азербайджан возместить семьям насильственно перемещенных армян и их потомкам понесенные убытки, а также обеспечить их безопасное возвращение в родные места, заявили живущие в Армении беженцы из Азербайджана и Нагорного Карабаха.

В заявлении, приуроченному ко Всемирному дню беженцев, МИД Армении напомнил международному сообществу о тысячах армян, насильственно перемещенных в результате азербайджанской политики. "Тысячи армян были насильственно перемещены из Сумгаита, Баку, Кировабада, а также с территорий Нагорного Карабаха, которые находятся под контролем Азербайджана", - говорится в заявлении, опубликованном 21 июня в Twitter-аккаунте ведомства.

В этот же день 13 организаций беженцев из бывшей Азербайджанской ССР, Нахиджевана и Нагорного Карабаха обратились к международному сообществу с призывом внедрить механизмы и разработать условия для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в родные места с гарантиями безопасности. "В 1987-1992 годах сотни тысяч армян были насильственно депортированы и рассеялись по всему миру, став беженцами. До сих пор международное сообщество не дало оценку произошедшему против армян в Азербайджане, не раскрыты и не осуждены организаторы и исполнители преступлений", - говорится в заявлении НПО, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Авторы заявления отметили, что 26 750 жителей Нагорного Карабаха, оказавшиеся в Армении в результате осенней войны 2020 года, имеют статус, приравненный к статусу беженца. Они напомнили принятое по итогам войны трехстороннее заявление, согласно которому внутренне перемещенные лица и беженцы могут вернуться в свои дома под контролем ООН. Они призывают международное сообщество заставить Азербайджан возместить семьям беженцев и их потомкам понесенные убытки.

В 1990-х годах более 500 тысяч армян, живших в Азербайджанской СССР, стали беженцами в результате насилия, депортаций и карабахской войны, но необходимое внимание и поддержку в соответствии с этим статусом они так и не получили, заявил в распространенном заявлении карабахский омбудсмен Гегам Степанян. Он добавил, что война 2020 года привела к насильственному перемещению более 40 тысяч жителей региона, некоторые из них стали беженцами во второй или третий раз. Более 15 тысяч насильственно перемещенных остаются сегодня в Нагорном Карабахе в условиях осады, отметил он. Из-за продолжающейся блокировки Лачинского коридора остановлено строительство жилья для переселенцев, а ежемесячные компенсации арендной платы за съемное жилье поступают нуждающимся с задержками.

Для карабахских переселенцев, оказавшихся в Армении в результате войны 2020 года, наиболее острыми проблемами остаются отсутствие жилья и работы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации "Возвращение к Дизаку", беженка из Гадрута Маргарита Карамян.

Жители районов, перешедших по итогам войны под контроль Азербайджана, сейчас рассеяны по всей территории Армении, они получают государственную поддержку, однако ее недостаточно для решения проблем переселенцев. Жилищная проблема для них усугубилась из-за повышения цен на недвижимость, спровоцированного притоком мигрантов из России. "Многие из них уже не в состоянии снять квартиру в Ереване и вынуждены были переехать в сельские местности Армении или Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), но найти там работу намного сложнее", - отметила Карамян.

Государственная ипотечная программа для переселенцев предусматривает кредитование на сумму от 8 до 12 млн драмов (21 - 31 тысячи долларов США) в зависимости от региона, где приобретается недвижимость, но фактически приобрести на таких условиях жилье могут немногие: найти подходящий объект за эти деньги сложно, при этом часть средств уходит на оплату услуг банка. "К тому же, люди, не имеющие постоянной и высокооплачиваемой работы, сомневаются, смогут ли они на протяжении долгих лет погашать ипотечный кредит", - пояснила она.

По данным Карамян, лишь около 10% беженцев, потерявших дом в результате войны 2020 года, смогли трудоустроиться в Армении. Для молодых женщин, бежавших от войны, организовывались бесплатные курсы, где они могли освоить профессию парикмахера, мастера маникюра или портного, однако спустя время многие выпускницы так и не смогли найти работу. Сложнее всего трудоустроиться людям старше 45 лет, они сталкиваются с установленным в учреждениях возрастным цензом.

"Между тем, среди этих людей есть квалифицированные кадры и люди с многолетним стажем: медицинские сестры, успешные фермеры, социальные служащие. Труд рабочих оплачивается очень низко, что не дает возможности решать финансовые проблемы семьи, многим приходится работать в двух и более местах одновременно или водить такси. Основать свой частный бизнес в Армении – еще одна проблема, с которой сталкиваются переселенцы. В сельской местности земельные участки стоят крайне дорого, к тому же они уже приватизированы либо арендованы самими жителями сел. Открыть бизнес в городах или столице – непосильно для переселенцев, у которых нет для этого необходимой стартовой суммы", - объяснила Маргарита Карамян.

В числе главных проблем она отметила также проблему правового статуса. "У нас армянские паспорта, что не позволяет получить статус беженца, а внутренне перемещенными мы не можем считаться, поскольку в законодательстве Армении нет такого пункта", - сказала активистка.

Некоторые из армянских беженцев в 1988-1991 годах не имели статуса ни в Армении, ни в других странах, куда уехали позднее, отметил бывший министр иностранных дел Арман Меликян. В рамках урегулирования конфликта нужно создать условия, чтобы ни один беженец не был проигнорирован, настаивает он "Я сторонник того, чтобы был создан реестр беженцев, где каждый беженец смог бы зарегистрироваться", - сказал Меликян.

Он отметил, что Армения приняла закон "о беженцах" только в 1999 году. По мнению Меликяна, этот закон "ликвидировал проблему беженцев для Армении с политической точки зрения": армянских беженцев из Азербайджана обязали принять гражданство Армении, потому что без армянского паспорта возникали трудности с трудоустройством и получением пособий.

Беженка Еразик Аванесян вместе с тремя маленькими детьми покинула Гадрут 27 сентября 2020 года, когда город оказался под прямым обстрелом. Полторы недели они провели в селе неподалеку от зоны боевых действий, пока родственник не вывез их в Ереван. "Было очень сложно, когда твой муж, братья, родные - все военные и все находятся на фронте. Я не знала, как себя вести и что делать дальше. Многое бы отдала, чтобы вернуть сентябрь 2020 года, когда мы еще были в Гадруте, в своих домах. Кроме всего нашего имущества в Гадруте мы оставили свои воспоминания, свое прошлое. Вся эта жизнь, которую мы сегодня живем, - искусственная, не наша. Будто мы время тянем, проживая этот отрезок времени, ты постоянно в поисках чего-то, что тебе недоступно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Муж Еразик получил ранение в бою, до 22 декабря находился в госпитале. Он смог устроиться на работу в Ереване, поэтому семья осталась в Армении. Она выразила надежду, что сможет вернуться в родной город - "армянский Гадрут, который был до 27 сентября 2020 года".

Ирина Бадалян стала беженкой дважды: в первый раз она бежала из Сумгаита в 1988 году и поселилась в городе Шуши, во второй раз - в 2020 году из Шуши в Ереван. Вместе с 94-летней матерью Ирина живет в одной 18-метровой комнате в здании педагогико-психологического центра в Ереване. Вместе с ними в этом действующем учреждении проживают еще шесть семей карабахских беженцев, всего 18 человек.

Во время войны жителям Шуши сказали, что город нужно покинуть на три дня, а потом можно будет вернуться, вспоминает Ирина. "Мы прятались от обстрелов в подвале нашего здания, и выехали из города в чем были на тот момент", - вспоминает женщина.

Ирина, как она рассказывает, живет в неопределенности, 2,5 года прошло с войны, она, как и другие беженцы в этом здании, как она отметила, не имеют представления, что будет дальше.

В Ереване Ирина устроилась в музыкальную школу, преподает фортепиано. "Но ни моей зарплаты, ни пенсии моей мамы не хватает на покрытие всех расходов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". В Нагорном Карабахе у Бадалян остались сын и невестка: по словам Ирины, сейчас единственная ее мечта - это воссоединиться с семьей.

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