Суд вернул в полицию дело жителя Кабардино-Балкарии о дискредитации армии

21 июня 2023, 19:17

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Майский районный суд из-за нарушений вернул в полицию административное дело местного жителя Вадима Подколзина по статье о дискредитации армии.

"Кавказский узел" писал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Майский районный суд Кабардино-Балкарии вернул в полицию протокол о дискредитации протокол против Вадима Подколзина, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В определении, опубликованном на сайте Майского районного суда, указано, что как утверждается в в протоколе, Подколзин опубликовал в свободном доступе в соцсети "изображения с текстовыми надписями", "направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ". Однако в протоколе не указано, какие именно публикации на странице Подколзина дискредитируют вооруженные силы, также не было указано и время их раз мещения.

В результате судья постановил возвратить протокол в полицию "ввиду неправильного составления протокола и оформления других материалов дела и неполноты представленных материалов", - указано в определении суда, которое вынесено 14 июня.

"Кавказский узел" также писал, что 13 мая стало известно, что суд оштрафовал жителя поселка Залукокоаже в Зольском районе Ислама Мамбетова на 30 тысяч рублей, признав, что его посты в соцсети дискредитировали российских военных.

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