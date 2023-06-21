Полиция. Фото: 23.мвд.рф

21 июня 2023, 19:17

Суд вернул в полицию дело жителя Кабардино-Балкарии о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Майский районный суд из-за нарушений вернул в полицию административное дело местного жителя Вадима Подколзина по статье о дискредитации армии.

"Кавказский узел" писал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Майский районный суд Кабардино-Балкарии вернул в полицию протокол о дискредитации протокол против Вадима Подколзина, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В определении, опубликованном на сайте Майского районного суда, указано, что как утверждается в в протоколе, Подколзин опубликовал в  свободном доступе  в соцсети "изображения с текстовыми надписями",  "направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ". Однако в протоколе не указано, какие именно публикации на странице Подколзина  дискредитируют вооруженные силы, также не было указано и время их раз мещения.

В результате судья постановил возвратить протокол в полицию "ввиду неправильного составления протокола и оформления других материалов дела и неполноты представленных материалов", -  указано в определении суда, которое вынесено 14 июня.

"Кавказский узел" также писал, что 13 мая стало известно, что суд оштрафовал жителя поселка Залукокоаже в Зольском районе Ислама Мамбетова на 30 тысяч рублей, признав, что его посты в соцсети дискредитировали российских военных.

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Примечание:

"Житель Краснодара арестован за публикацию в соцсети украинской символики", "Активист из Нальчика арестован после пацифистского пикета", "Правозащитники поспорили о значении пацифистских пикетов для жителей Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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