Плановые операции отменены в больницах Нагорного Карабаха из-за блокады

21 июня 2023, 13:02

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Из-за нехватки медикаментов в связи с остановкой гуманитарных перевозок по Лачинскому коридору плановые операции в медцентрах Нагорного Карабаха отменены, сообщили в Минздраве. Жители Степанакерта пожаловались на невозможность пройти необходимые медицинские обследования.

Как писал "Кавказский узел", с 15 июня прекращены все виды гуманитарных перевозок, в том числе поставки продовольствия и медикаментов в Нагорный Карабах, в связи с этим Минздрав будет вынужден прекратить плановые операции, сообщил 16 июня "Кавказскому узлу" представитель Минздрава. Плановые операции были прекращены с началом блокады Лачинского коридора и частично возобновились лишь в мае, но "и без того скудные запасы в медицинских учреждениях сокращаются день ото дня", отметил он.

После установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и возобновил ее 26 мая. При этом невозможно перевозить лежачих больных, так как азербайджанская сторона не пропускает реанимобили карабахских медцентров, а у МККК нет реанимобилей, заявил 9 июня инфоштаб Нагорного Карабаха, отметив, что из-за блокады 1405 человек лишились возможности пройти плановые операции. Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 15 июня заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

Из-за скудных запасов лекарств во всех медучреждениях Нагорного Карабаха отменены плановые операции, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Нагорного Карабаха Ангелина Исаханян. "В связи с приостановкой импорта лекарств с 15 июня, обеспеченность лекарствами в стационаре достигла около 40%, а в амбулаторной [сфере медицины] - около 20%. С учетом сложившейся ситуации во всех медучреждениях республики отменены все несрочные обследования и хирургические вмешательства, то есть операции", - сообщила Исаханян.

Она добавила, что в реанимационных отделениях больниц находятся восемь взрослых, из которых трое в крайне тяжелом состоянии, и восемь детей. "175 больных с различными диагнозами ждут возможности переезда в медучреждения Республики Армения для получения соответствующей медицинской помощи. Подлежащие немедленной транспортировке имеют онкологические и сердечно-сосудистые заболевания", - отметила пресс-секретарь Минздрава.

Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил 20 июня, что за все время блокады, с декабря 2022 года до 15 июня, МККК и российские миротворцы ввезли примерно в 13 раз меньше товаров первой необходимости, чем должно было быть без блокады - "5,677 тонн вместо примерно 76,400 тонн за 191 день" 1 , и "ноль тонн за последние 4 дня". Также при посредничестве МККК в Армению были перевезены 492 пациента для лечения, а в сопровождении российских миротворцев - 70 больных, а за последние четыре дня – ни одного больного, говорится в бюллетене, ссылка на который размещена в телеграм-канале инфоштаба.

15 июня МККК планировал перевезти группу пациентов в Армению через Лачинский коридор, однако "после сообщений о напряженной ситуации принял решение вернуться [в Степанакерт] с учетом ответственности МККК перед пациентами и своими сотрудниками", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель информационного отдела миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в контакте с теми, кто принимает решения. Как только ситуация позволит, мы надеемся на возобновление нашей деятельности", - сказала Мусаелян.

Жительница Степанакерта Лилия Аракелян рассказала, что ее свекор должен был пройти обследование сердца. "Но все это отменили, из поликлиники он вернулся домой. Ему там сказали, что в связи с дефицитом медикаментов и медпрепаратов все плановые обследования и операции отменены. Видимо, состояние свекра должно ухудшиться до критического, чтобы врачи взяли под контроль", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина среднего возраста, представившийся Шагеном Петросяном, рассказал, что должен был поехать в Ереван в середине или конце июня. У него диагностировали онкологическое заболевание, и он должен был начать лечение в начале июля.

"У меня семья: дети, престарелые родители. Я являюсь единственным кормильцем. Очень надеялся, что вылечусь и приеду к родным, опять начну заниматься сельскохозяйственными работами, чтобы обеспечивать семью. Но из-за блокады все надежды рухнули", - сказал Шаген Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года был заблокирован азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

Тяжелобольные жители Нагорного Карабаха, лишенные возможности попасть в Ереван для лечения, рассказали в мае "Кавказскому узлу", что опасаются критического ухудшения здоровья и проблем с возвращением домой, если их выезд организуют миротворцы.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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