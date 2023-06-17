Жители села Геметюбе записывают видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову. Стопкадр из видео https://vk.com/wall-74219800_1953817

17 июня 2023, 06:57

Жители Геметюбе пожаловались Меликову на отсутствие переходов через федеральную трассу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители села Геметюбе в Бабаюртовском районе записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором попросили его содействия в строительстве пешеходных переходов через федеральную трассу, которая проходит через село, а также тротуаров вдоль нее. На этой дороге регулярно сбивают людей, а обращения к чиновникам не дают результатов, пожаловались они.

Видеообращение жителей села Геметюбе в Бабаюртовском районе, в котором они пожаловались главе Дагестана Сергею Меликову на отсутствие переходов через трассу и тротуаров, было опубликовано 16 июня в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показана группа мужчин. "Вот джамаат (община) села Геметюбе. Мы возмущены тем, что из года в год увеличивается число жертв именно на этом участке дороги. Я хотел бы обратиться к главе республики Сергею Алимовичу Меликову и министру транспорта и связи Салавову Джамбулату Шапиевичу. Пожалуйста, помогите нам" Нет переходов и тротуаров, сколько было столкновений. Скот сбивают каждый день, людей насмерть сбивают. Около 40 лет, если не больше, эта федеральная трасса проходит через наше село и ни разу не было, чтобы здесь что-то делалось для безопасности", – сказал один из сельчан на видео.

"В этом месте протяженность трассы более двух тысяч метров, и нигде нет тротуаров для пешеходов, и пешеходных переходов очень мало. На такую протяженность дороги всего два пешеходных перехода", – сказал другой участник собрания.

"Уже десятками исчисляется количество погибших [пешеходов в результате ДТП], не говоря про искалеченных", – сказал еще один сельчанин на видео.

"Федеральная трасса проходит по центру села. Уже не знаем к кому обратиться, чтобы решили проблему: нет тротуаров, нет пешеходных переходов. Уже столько людей сбили на смерть, не говоря уже о скотине. Три дня назад сбили женщину на смерть. И такое происходит регулярно. А все потому, что людям приходится ходить по обочине, а водители ездят на большой скорости, не глядя на знаки. Куда только ни обращались, проблему не решают", – сказано в описании видео.

На 06.00 мск эта видео в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны около 171 тысячи пользователей, набрало 155 отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев.

"Каждый раз проезжая это село и задумываюсь как опасно в этом селе жить", – отметила Зуля Акаева.

"Наверное, постом в соцсетях эту проблему не решат, обращайтесь в надлежащие органы", – считает Анна Алиева.

"Это не проблема главы республики. Вы для начала обратитесь к сельчанам, каждый из присутствующих пошёл бы домой и объяснил дома, что это федеральная трасса, может и аварийность снизилась", – заявил Казбек Карабеков.

На 06.00 мск на сайте главы и правительства Дагестана, а также на сайте Минтранса республики нет комментариев относительно жалобы жителей села Геметюбе на отсутствие тротуаров вдоль федеральной трассы и переходов через нее.

"Кавказский узел" также писал, что жители дагестанских сел ранее также неоднократно жаловались на проблему с отсутствием дорог. Так 1 апреля жители села Какамахи в Карабудахкентском районе Дагестана записали видеообращение к Сергею Меликову, в котором пожаловались, что местные власти длительное время не реагируют на их просьбы заасфальтировать дорогу к их селу. Они попросили у Меликова содействия в решении проблемы с дорогой.

10 февраля жители дагестанского села Хутрах Цунтинского района два километра по сугробам несли женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

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Примечание:

"Дагестанские сельчане пожаловались на длительное отсутствие воды", "Чиновники отреагировали на требования жителей решить проблемы Цумадинского района", "Жители Цумадинского района пожаловались на плохие дороги и проблемы с электричеством".

Автор: "Кавказский узел"

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