Прокурор запросил длительные сроки двум Свидетелям Иеговы* из Таганрога

15 июня 2023, 23:59

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Прокурор попросил суд назначить Свидетелю Иеговы* из Таганрога Александру Скворцову восемь с половиной лет лишения свободы по делу об экстремистской организации, а для Валерия Тибия по тому же делу обвинение запросило срок в шесть с половиной лет.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2021 года в Таганроге прошли обыски у Свидетелей Иеговы*, был задержан верующий Александр Скворцов, затем ему были предъявлены обвинения по уголовному делу об экстремизме. 20 апреля 2022 года стало известно об уголовном преследовании Валерия Тибия. 24 ноября 2022 года следователи отчитались о передаче дела в суд. В суде защита допросила свидетеля, который был внедрен к Свидетелям Иеговы* силовиками. Тот заявил, что верующие не пропагандировали экстремизм и не призывали к нему.

Сегодня в прениях на суде по делу Александра Скворцова и Валерия Тибия выступил прокурор. Он запросил для обоих подсудимых длительные сроки лишения свободы - 8,5 года и 6,5 года соответственно, сообщает "ОВД Инфо"**.

"Кавказский узел" писал также, что в августе 2020 года в Ростовской области было возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы* – Алексея Горелого, Евгения Разумова, Никиты Моисеева, Олега Шидловского и Владимира Попова. Вслед за ними был арестован Алексей Дядькин. В итоге верующие были приговорены к срокам от шести с половиной до семи лет лишения свободы.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.