Мемориальная доска Игорю Брагину. Скриншот фото из телеграм-канала администрации Нехаевского района от 02.06.23, https://t.me/nehaevskii_adm/1961?single

06 июня 2023, 00:20

Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старшина Игорь Брагин, прапорщик Степан Шишкин, старший сержант Петр Давыденко, ефрейтор Андрей Андреев, рядовые Сергей Рыбников, Александр Емельянов, Нурлан Алимгиреев и Сергей Зубов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 372 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Ковалев стал 364-м жителем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный Игорь Брагин погиб на Украине, на школе села Солонка, где он учился, открыта мемориальная доска, сообщила администрация Нехаевского района. Он служил командиром отделения отряда мотострелковой роты в звании старшины. Погиб 5 января 2023 года, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале 2 июня.

Прапорщик Степан Шишкин, старший сержант Петр Давыденко, ефрейтор Андрей Андреев, рядовые Сергей Рыбников, Александр Емельянов, Нурлан Алимгиреев и Сергей Зубов погибли на Украине, сообщил 1 июня на своем сайте музей-панорама "Сталинградская битва", отчитываясь о передаче орденов Мужества их родным. Награды передали заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский.

Уроженец села Заплавного Ленинского района Степан Шишкин на спецоперации был в качестве стрелка мотострелковой роты. Сергей Рыбников - уроженец Калача-на-Дону, служил стрелком-помощником гранатометчика мотострелковой роты. Уроженца хутора Исакиевского Алексеевского района Александр Емельянов служил мотострелком, а уроженец села Гмелинка Старополтавского района 30-летний Нурлан Алимгиреев - стрелком, сообщило 1 июня издание.

Житель Волгограда Петр Давыденко на военную операцию отправила добровольцем. Он работал в вагонном депо старшим осмотрщиком-ремонтником вагонов. Ему было 39 лет, у Петра остались жена и трое детей, сообщило 6 февраля ИА "Высота 102".

Мобилизованному Андрею Андрееву из села Савинка Палласовского района было 22 года. Он работал шиномонтажником, говорится в публикации агентства от 25 января.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 372 жителей Волгоградской области. Всего власти и силовики на 00.20 мск 6 июня сообщили о гибели на Украине как минимум 2043 жителей юга России, в том числе 1101 жителя СКФО и 942 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Ростовской области погиб в военной операции", "Военный из Апанасенковского района убит в ходе СВО", "Сержант из Знаменска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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