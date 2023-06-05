Житель Волгоградской области погиб на Украине

05 июня 2023, 16:07

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В военной операции на Украине погиб доброволец Александр Ковалев, сообщили в сельской администрации. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 364 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Юрий Киреев погиб в военной операции, сообщила 31 мая администрация Чернышковского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 363 жителей Волгоградской области.

В селе Новая Жизнь Городищенского района похоронен погибший на Украине Александр Ковалев, информацию об этом официально подтвердили в администрации сельского поселения, сообщает сегодня V1.ru.

Ковалев отправился в зону военной операции добровольцем и дослужился до командира подразделения. Он погиб 18 мая, пишет издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 364 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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