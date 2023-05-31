Разведчик из Волгоградской области погиб в военной операции

31 мая 2023, 19:40

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Юрий Киреев погиб на Украине, сообщила администрация Чернышковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 363 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Игорь Лункин стал 362-м жителем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Командир отделения артразведки Юрий Киреев погиб 24 мая в зоне специальной военной операции, сегодня он похоронен в хуторе Алешкин, сообщила администрация Чернышковского района. После школы Юрий учился в Волгоградском лицее, затем проходил службу в спецназе, после чего служил по контракту в разведбатальоне. На военную операцию он отправился добровольцем в ту часть, в которой проходил контрактную службу. У Юрия остались жена и две дочери, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 363 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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