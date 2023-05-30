Мобилизованный из Волгоградской области убит на Украине

30 мая 2023, 15:08

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Игорь Лункин погиб на Украине, сообщила администрация Ольховского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 362 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что житель Камышина Андрей Буцких стал 361-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Игорь Лункин погиб в ходе военной операции, сообщила администрация Ольховского муниципального района. Он родом из Тульской области, школу заканчивал в селе Рыбинка Ольховского района, затем получил профессию фельдшера в Камышинском медицинском училище.

Лункин отслужил срочную службу в войсках ВДВ. В 2022 году был мобилизован. У него остались двое детей. Лункину было 34 года, он погиб 22 мая, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 362 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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