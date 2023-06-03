Жители села Муцалаул во время схода. Стопкадр из видео https://t.me/monitor_pacienta_i_zkh/2818

03 июня 2023, 12:20

Сельчане в Дагестане вышли на сход после конфликта врачей с пациентами

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Жители села Муцалаул в Хасавюртовском районе вышли на сход после того, как врачи в местной поликлинике отказались прикреплять к ней детей одного из сельчан, сообщили источники. Собранию также предшествовал конфликт медсестры с другим местным жителем, рассказали комментаторы в сети.

В Telegram-канале "Монитор пациента и ЖКХ" минувшей ночью был опубликован ролик, на кадрах которого показано скопление людей около одноэтажного здания. Люди собрались около распахнутой двери, среди них звучат возмущенные возгласы. Их слова неразборчивы, однако по возгласам ясно, что собравшиеся высказывают возмущение в адрес руководства больницы.

"Хасавюртовский район, село Муцалаул. Идёт нагнетание ситуации с отказом прикреплять детей к поликлинике. Люди вышли, чтобы разобраться, приехала полиция. Идёт давление на людей", – сказано в описании видеоролика.

Видео, на котором показано собрание жителей Муцалаула, было также размещено сегодня в Telegram-канале "ЧП Кавказ", на который подписаны более 95 тысяч пользователей. На 12.00 мск эта запись набрала около 10,7 тысячи просмотров и 75 комментариев. Некоторые из их авторов пояснили, что собранию жителей села предшествовал конфликт пациентки и сотрудницы больницы.

"Главврач уже должен был уволить и ту, которая отказала в регистрации и тем более ту, которая кинулась драться c пациентом", – заявил пользователь с ником Просто Я.

"Какое право имеет медсестра поднимать руку на пациентку? Она находиться на госработе. Уволить по статье", – потребовала Гульяр Шапиева.

"Еще и разбираются с медперсоналом. Уволить их минимум", – призвал пользователь Sed Bad.

"У нас одно название врачи. Если вдруг заболеешь и хочешь полечиться, то приходиться ехать или в Ростов-на-Дону, или на Ставрополье, или в Астрахань. Потому что выучились за деньги и у них в голове [нет знаний]", – считает пользователь Dagestan05.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

На 12.00 мск на сайтах Минздрава Дагестана и администрации Хасавюртовского района нет комментариев относительно схода жителей Муцалаула.

Напомним, 30 мая власти Дагестана признали проблемы в медицинской сфере республики. Вице-премьер Абдурахман Махмудов заявил, что большая часть медицинских организаций в Дагестане не отвечает современным требованиям, что сказывается на качестве медицинских услуг.

"Кавказский узел" также писал, что 23 апреля глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу Минздрава республики. За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования частным клиникам оплачивается проведение тех исследований, которые можно проводить бесплатно в госучреждениях, заявил он.

Кроме того, критика в адрес ведомства ранее звучала и со стороны главы Совфеда Валентины Матвиенко. Этому предшествовала публикация федеральным телеканалом 10 июня 2022 года репортажа о ФАПах в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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Примечание:

"Карантин из-за кори введен в двух детских больницах Махачкалы", "Дагестанские артисты поддержали кампанию по вакцинации против гепатита А", "Суды по искам волгоградских антипрививочников выявили несовершенство законодательства".

Автор: "Кавказский узел"

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