Власти Дагестана признали проблемы в медицинской сфере республики

30 мая 2023, 09:33

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Большая часть медицинских организаций в Дагестане не отвечает современным требованиям, что сказывается на качестве медицинских услуг, заявил вице-премьер республики Абдурахман Махмудов.

Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов провел совещание, в ходе которого обсудил с главврачами медучреждений актуальную повестку сферы здравоохранения. Махмудов подчеркнул, что больницы в Дагестане не соответствуют должному уровню.

"Из 131 государственной медицинской организации и 1293 территориально удаленных структурных подразделений, подведомственных Минздраву РД, большинство не вполне соответствует современным требованиям, что сказывается на качестве оказываемой медицинской помощи", – привела Telegram-канале пресс-служба правительства Дагестана слова Махмудова.

Председатель правительства Дагестана анонсировал проверку медучреждений в Махачкале, сообщил 29 мая Telegram-канал правительства республики. В первую очередь речь пойдет о проверке Республиканского онкологического центра и Республиканской клинической больницы. "Эти задачи <…> требуют безотлагательного решения. Будем анализировать ситуацию на местах", – привел 29 мая слова Абдулмуслимова Telegram-канал.

Ситуацию с больницами в Дагестане прокомментировали активисты "Монитора пациента и ЖКХ". "На самом деле состояние Медицинских учреждений ужасное. Давно пора привести их в соответствии с требованиями закона", – сказано в публикации, размещенной в Telegram-канале организации.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане ранее неоднократно поднималась проблема с медучреждениями. В частности, 17 декабря 2022 года вице-премьер республики Мурад Казиев раскритиковал подрядчиков за недостроенные медпункты. Он заявил, что подрядчики сорвали сроки введения в эксплуатацию некоторых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), хотя ранее они были четко обозначены. Медпункты остаются недостроенными в Цунтинском, Чародинском, Тляратинском, Цумадинском и других районах, уточнила глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева.

Ранее, 15 декабря 2022 года жители села Теречное в Хасавюртовском районе провели сход с требованием не закрывать местную больницу. До ближайшего села, где есть медпункт, около 50 километров, в экстренном случае жители Теречного не успеют добраться до него, отметили комментаторы в соцсети. На следующий день в Минздраве Дагестана заверили, что больница села Теречное закрыта не будет, и что часть невостребованного круглосуточного стационара переведут в формат дневного с сохранением всех специалистов.

Также 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала вышел репортаж о ФАПах в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 12 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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