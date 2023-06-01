Подозреваемая по делу "о фейках" в России подверглась преследованию в Армении

01 июня 2023, 14:00

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Мария Роуз из Кирова была задержана в Армении по делу о "фейках" и отпущена только через несколько часов. Вместе с ней был ее ребенок, которого силовики грозились отнять, рассказала сама задержанная.

Как писал "Кавказский узел", статья 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. В сентябре 2022 года Майкопский горсуд признал виновной по этой статье местную жительницу Елену Сумину.

В Армении силовики 29 мая пришли домой к Марии Роуз, которую ранее объявили в розыск российские силовики. Ее вместе с ребенком забрали в полицию, где, по словам задержанной, они находились шесть часов.

В России женщина объявлена в розыск из-за пацифистских высказываний. Она подозревается по статьям о "фейках" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК) и призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Весной 2022 года ей назначили запрет определенных действий в качестве меры пресечения; в декабре стало известно, что женщина вместе с ребенком уехала из России. "При задержании я спросила у силовиков, что я сделала здесь, на вашей территории? Мне ответили, что ничего не сделала, просто я нахожусь в розыске", - цитирует Роуз "ОВД-Инфо"*.

По словам женщины, силовики не предоставили ей документы о задержании, не зачитали ее права, не дали позвонить и не предоставили государственного адвоката. В полиции ей угрожали арестом и экстрадицией в Россию, а также тем, что ребенка отправят в детский дом; в течение шести часов силовики, по словам женщины, не давали задержанным еду и воду. Впоследствии ее отпустили из полиции вместе с ребенком. В настоящий момент в Армении интересы женщины представляют несколько адвокатов, пишет издание.

Супруг Марии Ричард Роуз также подвергся преследованию из-за пацифистских постов во "ВКонтакте". Мужчина находится под стражей с весны 2022 года. Сначала ему вменили статью о "фейках" про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), а впоследствии добавили и статью об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). На одном из судов Роуз утверждал, что во время задержания силовики сильно его избили. Позже он написал другу, что в СИЗО ему угрожают физической расправой. Уголовное дело находится в суде, сообщило "ОВД-Инфо"*.

Напомним, ранее в Армении был задержан москвич Никита Каменский, экстрадиции которого добивалась Генпрокуратура России. Он находится в розыске по делу о пацифистских граффити в Москве и был задержан 28 февраля в ереванском аэропорту Звартноц. Молодой человек находился под подпиской о невыезде в Ереване с 28 февраля по 17 апреля. Позднее стало известно, что он покинул Армению и находится в безопасности.

7 апреля в Ереване был задержан мужчина, объявленный в России в розыск по подозрению в дезертирстве. Армянские правозащитники назвали недопустимой экстрадицию граждан России, чьи права могут быть нарушены на родине.

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