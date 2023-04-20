Задержанный в Ереване российский активист избежал экстрадиции

20 апреля 2023, 03:41

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Москвич Никита Каменский, экстрадиции которого добивалась Генпрокуратура России, покинул Армению и находится в безопасности.

"Кавказский узел" писал о задержании 28 февраля в ереванском аэропорту Звартноц активиста Никиты Каменского, который с декабря находится в розыске по делу о пацифистских граффити в Москве. Уголовное дело по статье о вандализме против него возбудили в июле 2022 года.

Российский активист Никита Каменский, задержанный в аэропорту Еревана, уехал из Армении. Молодой человек находился под подпиской о невыезде в Ереване с 28 февраля по 17 апреля, пока Генпрокуратура России запрашивала его экстрадицию, сообщил 19 апреля медиа-проект SOTA.

Активист сообщил, что находится в безопасности. По словам Каменского, покинуть Армению и добраться до безопасной страны ему помог журналист и активист Егор Куроптев, живущий в Грузии, отмечает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Кавказский узел" сообщал также, что 7 апреля в Ереване был задержан мужчина, объявленный в России в розыск по подозрению в дезертирстве. Армянские правозащитники назвали недопустимой экстрадицию граждан России, чьи права могут быть нарушены на родине.

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