Активист из Москвы задержан в аэропорту Еревана

28 февраля 2023, 08:59

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В аэропорту Звартноц задержан Никита Каменский, который с декабря находится в розыске по делу об антивоенных граффити в Москве.

Дело по статье о вандализме на Каменского было возбуждено в июле 2022 года из-за пацифистских надписей в районе станции метро «Тимирязевская» в Москве. Тогда силовики допросили его в качестве подозреваемого и составили протоколы по статьям о дискредитации армии России (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП) и мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). На следующий день его отпустили, а 12 июля провели обыск в его квартире.

Каменский был объявлен в розыск в России, 28 февраля его задержали в аэропорту Еревана, куда он прибыл из третьей страны, информирует ОВД-инфо*.

"Кавказский узел" также сообщал, что калмыцкий активист Батыр Боромангнаев был задержан в Монголии, где планировал запросить политическое убежище, но пограничники не выпустили его из аэропорта. Боромангнаев заявил, что силовики угрожали ему депортацией в Россию. 27 февраля он сообщил, что находится в аэропорту четвертый день.

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