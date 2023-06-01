01 июня 2023, 12:37

Власти сообщили о состоянии детей после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пятеро детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, находятся в среднетяжелом состоянии, тринадцать - в удовлетворительном. Один ребенок отправлен на лечение в федеральный центр.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая во время футбольного матча в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Изначально сообщалось об одной погибшей и 25 пострадавших. Позднее число пострадавших выросло до 37. Среди пострадавших - 24 ребенка, состояние четырех оценивалось как тяжелое, еще одного - как крайне тяжелое.

Состояние детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Сегодня утром один ребенок направлен для дальнейшего лечения в федеральный центр. Состояние 13 ребят оценивается как удовлетворительное, у пятерых детей - средней степени тяжести", - цитирует ведомство "Интерфакс".

По данным министерства, всего в больницах сейчас находятся 18 детей и семеро взрослых. Состояние шести взрослых оценивается как средней степени тяжести. Один из взрослых в стабильно тяжелом состоянии.

Решение транспортировать пострадавшего ребенка в федеральный центр приняла бригада московских врачей, прибывшая в Ростов-на-Дону после инцидента. Столичные специалисты находятся в регионе для того, чтобы проконсультировать ростовских коллег и определить тактику дальнейшего лечения, пишет со ссылкой на правительство Ростовской области "161.ru".

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Примечание:

"Ухудшилось состояние избитого в Ростове-на-Дону инвалида", "Режим ЧС отменен в пяти муниципалитетах Ростовской области", "Передано в суд дело об отравлении детей в поезде Мурманск - Адлер".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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