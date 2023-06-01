Власти сообщили о состоянии детей после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

01 июня 2023, 12:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пятеро детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, находятся в среднетяжелом состоянии, тринадцать - в удовлетворительном. Один ребенок отправлен на лечение в федеральный центр.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая во время футбольного матча в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Изначально сообщалось об одной погибшей и 25 пострадавших. Позднее число пострадавших выросло до 37. Среди пострадавших - 24 ребенка, состояние четырех оценивалось как тяжелое, еще одного - как крайне тяжелое.

Состояние детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Сегодня утром один ребенок направлен для дальнейшего лечения в федеральный центр. Состояние 13 ребят оценивается как удовлетворительное, у пятерых детей - средней степени тяжести", - цитирует ведомство "Интерфакс".

По данным министерства, всего в больницах сейчас находятся 18 детей и семеро взрослых. Состояние шести взрослых оценивается как средней степени тяжести. Один из взрослых в стабильно тяжелом состоянии.

Решение транспортировать пострадавшего ребенка в федеральный центр приняла бригада московских врачей, прибывшая в Ростов-на-Дону после инцидента. Столичные специалисты находятся в регионе для того, чтобы проконсультировать ростовских коллег и определить тактику дальнейшего лечения, пишет со ссылкой на правительство Ростовской области "161.ru".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.