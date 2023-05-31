До 37 возросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

31 мая 2023, 12:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Среди пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону - 24 ребенка, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая во время футбольного матча в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. Изначально сообщалось об одной погибшей и 25 пострадавших. Позднее число пострадавших выросло до 36. Трибуна упала от сильных порывов ветра, это переносная конструкция, которая не требует крепления при использовании, отметил министр спорта Ростовской области.

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 37 человек. Восемь взрослых госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести, пишет сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав РФ.

Среди пострадавших - 24 ребенка, состояние четырех оценивается как тяжелое, еще одного - как крайне тяжелое, уточнили в Минздраве.

"По оперативным данным, в результате происшествия на Гребном канале в Ростове-на-Дону один человек погиб, пострадали 37. Госпитализированы восемь взрослых, один из них в тяжелом состоянии, остальные [находятся в состоянии] средней тяжести. Еще четырем взрослым помощь оказана амбулаторно. В происшествии пострадали 24 ребенка, 21 из них госпитализирован, среди них четверо в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

По данным Минздрава, пациентам проведены хирургические операции, шести пострадавшим детям проведены телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы. "Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - добавили в пресс-службе.