27 мая 2023, 09:55

Передано в суд дело участника рейда Басаева на Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу одного из участников рейда Басаева на Дагестан в 1999 году. Он обвиняется в бандитизме, мятеже, и покушении на силовиков. Дело передано в суд, отчиталось ведомство.

По версии следствия, обвиняемый в августе 1999 года на территории Ботлихского района принимал участие в нападении на военнослужащих в составе одной из банд Басаева и Хаттаба.

"Им были произведены неоднократные прицельные выстрелы из автомата "Калашникова" в военнослужащих войсковой маневренной части. В результате боестолкновения погибло 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения", – сообщила Генпрокуратура 26 мая на своем сайте.

Участник рейда обвинен в бандитизме, вооруженном мятеже и покушении на силовиков. Уголовное дело направлено в Южный военный суд, уточнило ведомство.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Напомним, ранее адвокат Нарине Айрапетян отметила, что дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. <...> Например, мне сообщил один мой подзащитный, который сейчас отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал никогда", – подчеркнула Айрапетян.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана "Кавказским узлом" в хронике "Дагестан: хроника террора (1996-2023 годы)".

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Примечание:

"Суд арестовал задержанного на Ставрополье предполагаемого участника банды Басаева", "Житель Чечни обвинен по делу о рейде Басаева на Дагестан", "Верховный суд России подтвердил приговор Бадрудди Даудову".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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