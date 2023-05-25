Автобус уральского танцевального ансамбля подвергся нападению в Тбилиси

25 мая 2023, 12:01

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Сторонники движения Shame Movement закидали в Тбилиси красками, а также расписали оскорбительными выражениями автобус уральского танцевального ансамбля "Камушки", обвинив его артистов в поддержке спецоперации на Украине.

Жители Грузии, из числа участников движения Shame Movement, закидали красками и расписали автобус уральского танцевального ансамбля "Камушки", поскольку считают, что его участники поддерживают проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Инцидент произошел в Тбилиси. "Ансамбль, который несколько дней назад танцевал на концерте в Кремле, не должен въезжать на территорию Грузии", – привел сегодня на своем сайте телеканал "Пирвели" слова одного из участников движения.

Фотографии автобуса ансамбля, на котором видны написанные баллончиком оскорбительные выражения, члены молодежного движения Shame Movement разместили в интернете. Также они заявили, что ансамбль получает государственное финансирование в России, сообщил Telegram-канал RusNews.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Грузии неоднократно критиковали власти своей страны за то, что, по их мнению, они принимают решения, диктуемые им из Кремля. В частности грузинская оппозиция ранее заявила, что власти России оказывают влияние на руководство Грузии через подконтрольного им олигарха Бидзину Иванишвили, который является основателем правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним, 15 февраля стало известно, что общественное движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, который предполагает формирование специального реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Инициатива вызвала критику оппозиции. Противники этого проекта закона заявили, что он направлен против евроинтеграции.

Добиться того, чтобы Иванишвили утратил возможность влияния на власти Грузии, ранее косвенно также потребовали от Грузии власти ЕС. В частности, они рекомендовали властям Грузии провести в стране так называемую деолигархизацию.

Власти Грузии отвергли причастность Иванишвили к политике. 21 ноября 2022 года издание JAMnews опубликовало статью, в которой сказано, что закон "О деолигархизации" позволяет властям Грузии использовать его для борьбы с оппозицией, и что критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать.

Отметим, что 10 мая президент России Владимир Путин своим указом отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Возобновление прямого авиасообщения между странами вызвало акции протеста в Грузии. Указы Владимира Путина об отмене визового режима с Грузией и возобновлении с ней прямого авиасообщения выглядят как награда правительству Грузии, которое не ввело санкций в отношении России после начала военной операции на Украине, подчеркнуло ранее издание Bell*.

В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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