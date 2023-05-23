Юристы раскритиковали решение передать дело поджигателя Корана в Чечню

23 мая 2023, 13:54

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Решение передать дело о сожжении Корана волгоградцем Никитой Журавелем следователям в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает угрозу применения к нему пыток, а также угрозу его жизни, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. 21 мая председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело в отношении Журавеля следователям в Чечню.

23 мая участники многотысячного собрания в грозненской мечети "Сердце Чечни" осудили сожжение Корана Журавелем. Сегодня в интернете распространился ролик, на кадрах которого волгоградец извинился перед мусульманами за сожжение Корана.

Согласно закону уголовные дела должны быть расследованы по месту совершения преступления, отметила юрист Галина Тарасова. "Вопрос территориальной подследственности регламентирует статья 152 УПК РФ. Как правило, уголовные дела расследуются по месту совершения преступления и там же подследственные содержатся под стражей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист добавила, что территориальная подследственность может быть изменена. "Предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей для обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков. В целом та аргументация изменения территориальной подследственности, которая озвучена в данном случае, не соответствует положениям статьи 152 УПК РФ", – подчеркнула Тарасова.

Решение Бастрыкина означает, что Никита Журавель, скорее всего, будет переведен в Чечню, обратила внимание юрист. "Полагаю, что защита будет это решение обжаловать. В такой ситуации, с наибольшей вероятностью, подследственного передадут в Чечню, он будет числиться содержащимся под стражей за тем следственным органом, в который передадут его дело. Это для него явно не безопасно с учётом деяния, о котором идёт речь. В целях обеспечения безопасности мог бы быть решен вопрос о содержании под стражей в другом регионе. Но, это могут не сделать", – сказала юрист.

Материалы дела могут передаваться в другие регионы, но для этого должны быть причины, указанные в законе, отметила юрист, руководитель филиала северокавказского филиала "Команды против пыток"* Екатерина Ванслова.

"Например, если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления. Либо может быть передано по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков", – сказала Ванслова корреспонденту "Кавказского узла".

Дело Журавеля передано в Чечню будто бы потому, что из республики поступило много жалоб с просьбами признать людей потерпевшими. Однако этот довод нельзя отнести к статье 152 УПК РФ, которая регламентирует основания для передачи дела в другой регион, подчеркнула она.

"Почему в Чечню именно, если на видео нет ни слова о Чечне? В Татарстане или Башкортостане ислам является основной религией, но почему-то дело передается в Чечню. Такое решение об изменении территориальной подследственности не является законным и обоснованным и представляется произвольным, его необходимо обжаловать", – сказала Ванслова.

Решение передать дело в Чечню является по факту решением о передаче самого Журавеля физически в Чечню, так как необходимые следственные действия будут выполняться по месту проведения расследования, добавила она.

"То есть человека отправляют в регион, где, исходя из обстоятельств данного дела и специфики региона, есть обоснованный риск применения пыток и даже риск для жизни Журавеля", – сказала Ванслова.

Это решение может стать основой для злоупотреблений со стороны органа предварительного расследования, считает она. "Данное злоупотребление также способно привести к нарушению права на защиту", – считает правозащитница.

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* "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесён в реестр иностранных агентов.

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