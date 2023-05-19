Полиция пресекла попытку оппозиционеров ворваться в аэропорт Тбилиси

19 мая 2023, 14:01

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Оппозиционеры собрались на акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где приземлился первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из России. На акции задержаны несколько человек.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая грузинское агентство гражданской авиации выдало российской авиакомпании "Азимут" разрешение на полеты в Грузию. "Азимут" на своем сайте открыл продажи билетов в Тбилиси с 19 мая. Разрешения на полеты по маршруту Москва – Тбилиси – Москва запросили пять авиакомпаний. Сегодня состоялся первый за четыре года рейс Москва - Тбилиси. Грузия выдала разрешение на рейсы и второй российской авиакомпании - Red Wings.

В Грузии 15 мая прошла акция против возобновления авиаперелетов с Россией. Ее участники заявили, что из-за этого под угрозой международная репутация Грузии и ее перспективы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Сотрудники Georgian Airways обвинили протестующих против авиасообщения с Россией в травле.

Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники устроили акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где приземлился первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы. Активисты попытались прорвать кордон полиции и ворваться в здание воздушной гавани, пишет РИА "Новости".

Оппозиционеры изначально собрались в центре Тбилиси и автоколоннами двинулись в направлении аэропорта. У окон машин были прикреплены флаги Евросоюза и Украины.

В аэропорту дежурят десятки полицейских, которые не дают пройти в зал прилета участникам акции. Полиция требует от протестующих освободить проезжую часть у здания аэропорта, несколько человек задержаны, сообщает "Новости-Грузия".

Напомним, запрет на полеты в Грузию действовал с июля 2019 года. Российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", говорилось в тексте указа, подписанного Владимиром Путиным.